Володин: РФ заработает на санкциях Евросоюза и США

04 июня 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Европейская экономика пострадает от нефтяного эмбарго в первую очередь, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика окажется «в плюсе» от переориентации рынка сбыта нефти на азиатское направление в связи с частичным запретом ЕС и США на импорт российского энергоресурса. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется „в плюсе“», — написал Володин в Telegram. По мнению спикера, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы Европа будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно. «Это не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти», — добавил он. Вашингтон, в свою очередь, делает все, чтобы основная нагрузка от санкций ложилась на европейские страны, объяснил Володин. По его мнению, США намеренно ослабляет экономику ЕС, чтобы сделать эти страны более управляемыми. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках этого 3 июня Европейский союз принял шестой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская экономика окажется «в плюсе» от переориентации рынка сбыта нефти на азиатское направление в связи с частичным запретом ЕС и США на импорт российского энергоресурса. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется „в плюсе“», — написал Володин в Telegram. По мнению спикера, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы Европа будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно. «Это не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти», — добавил он. Вашингтон, в свою очередь, делает все, чтобы основная нагрузка от санкций ложилась на европейские страны, объяснил Володин. По его мнению, США намеренно ослабляет экономику ЕС, чтобы сделать эти страны более управляемыми. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках этого 3 июня Европейский союз принял шестой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT.