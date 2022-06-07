Два музея Екатеринбурга попали во всероссийский топ

08 июня 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Выставки, проходившие в арт-галерее «Ельцин Центра» и «Эрмитаж-Урале» заняли 30-е места в топ-50 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две екатеринбургские выставочные площадки попали в рейтинг посещаемости российских музеев и художественных выставок за 2021 год. В топ-50 попали экспозиции, которые были представлены в арт-галерее «Ельцин Центра» и «Эрмитаж-Урала». «Присутствуют у нас в топ-50 и другие институции, не отмеченные на интернациональном уровне, но честно заработавшие свои цифры посещаемости. Среди этих музеев немало региональных», — сообщает издание The Art Nespaper Russia. Так в рейтинг попали не только московские и питерские выставки, но и екатеринбургские. На 36-м месте расположилась выставка «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Государственного Эрмитажа», которая проходила в «Эрмитаж-Урал» с 3 июля по 14 ноября 2021 года. Чуть ниже — на 39-м месте, обосновалась выставка «Далекие планеты ДАП. К 80-летию Дмитрия Пригова», проходившая в арт-галерее «Ельцин Центра» с 25 мая по 22 августа 2021 года. «Эрмитаж-Урал» открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года. Тогда на торжественную церемонию в столицу Урала прилетела глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, где ей устроили получасовую экскурсию по музею и показали, в том числе, экспозицию из работ государственного «Эрмитажа» «От романтизма к импрессионизму». Арт-галерея «Ельцин Центра» последний раз прославилась на всю Россию после выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», где охранник пририсовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Две екатеринбургские выставочные площадки попали в рейтинг посещаемости российских музеев и художественных выставок за 2021 год. В топ-50 попали экспозиции, которые были представлены в арт-галерее «Ельцин Центра» и «Эрмитаж-Урала». «Присутствуют у нас в топ-50 и другие институции, не отмеченные на интернациональном уровне, но честно заработавшие свои цифры посещаемости. Среди этих музеев немало региональных», — сообщает издание The Art Nespaper Russia. Так в рейтинг попали не только московские и питерские выставки, но и екатеринбургские. На 36-м месте расположилась выставка «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Государственного Эрмитажа», которая проходила в «Эрмитаж-Урал» с 3 июля по 14 ноября 2021 года. Чуть ниже — на 39-м месте, обосновалась выставка «Далекие планеты ДАП. К 80-летию Дмитрия Пригова», проходившая в арт-галерее «Ельцин Центра» с 25 мая по 22 августа 2021 года. «Эрмитаж-Урал» открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года. Тогда на торжественную церемонию в столицу Урала прилетела глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, где ей устроили получасовую экскурсию по музею и показали, в том числе, экспозицию из работ государственного «Эрмитажа» «От романтизма к импрессионизму». Арт-галерея «Ельцин Центра» последний раз прославилась на всю Россию после выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», где охранник пририсовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.