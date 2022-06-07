Мария Шукшина потребовала признать Ельцин Центр иноагентом 08 июня 2022 в 11:08 Размер текста - 17 + Мария Шукшина посчитала, что ее мнение созвучно с позицией народа Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина вслед за режиссером Никитой Михалковым призвала включить Ельцин Центр в Екатеринбурге в список иноагентов. Об этом она написала в своем telegram-канале. «И Ельцин Центр не забудьте туда (в список иноагентов — прим. URA.RU)внести, народ требует!» — написала Шукшина. Так она отреагировала на новость о принятии Госдумой закона об иностранных агентах. Представители музея, комментируя требования о признании Ельцин Центра иноагентом, заявили, что не собираются оценивать высказывание режиссера. Их позиция уже была озвучена, добавили в музее. Ранее режиссер Никита Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, который приносит работа главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина вслед за режиссером Никитой Михалковым призвала включить Ельцин Центр в Екатеринбурге в список иноагентов. Об этом она написала в своем telegram-канале. «И Ельцин Центр не забудьте туда (в список иноагентов — прим. URA.RU)внести, народ требует!» — написала Шукшина. Так она отреагировала на новость о принятии Госдумой закона об иностранных агентах. Представители музея, комментируя требования о признании Ельцин Центра иноагентом, заявили, что не собираются оценивать высказывание режиссера. Их позиция уже была озвучена, добавили в музее. Ранее режиссер Никита Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, который приносит работа главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям