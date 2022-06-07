07 июня 2022

Мария Шукшина потребовала признать Ельцин Центр иноагентом

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Мария Шукшина посчитала, что ее мнение созвучно с позицией народа Фото:

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина вслед за режиссером Никитой Михалковым призвала включить Ельцин Центр в Екатеринбурге в список иноагентов. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«И Ельцин Центр не забудьте туда (в список иноагентов — прим. URA.RU)внести, народ требует!» — написала Шукшина. Так она отреагировала на новость о принятии Госдумой закона об иностранных агентах.

Представители музея, комментируя требования о признании Ельцин Центра иноагентом, заявили, что не собираются оценивать высказывание режиссера. Их позиция уже была озвучена, добавили в музее.

Ранее режиссер Никита Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, который приносит работа главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом.

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Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина вслед за режиссером Никитой Михалковым призвала включить Ельцин Центр в Екатеринбурге в список иноагентов. Об этом она написала в своем telegram-канале. «И Ельцин Центр не забудьте туда (в список иноагентов — прим. URA.RU)внести, народ требует!» — написала Шукшина. Так она отреагировала на новость о принятии Госдумой закона об иностранных агентах. Представители музея, комментируя требования о признании Ельцин Центра иноагентом, заявили, что не собираются оценивать высказывание режиссера. Их позиция уже была озвучена, добавили в музее. Ранее режиссер Никита Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» призвал признать площадку иноагентом. Телеведущий заявил, что вред от музея сравним с вредом, который приносит работа главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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