Инженерный вуз Москвы запустил проект с курганским университетом

МГТУ им. Баумана и КГУ запустят уникальную программу для подготовки кадров нового поколения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ведущий технический вуз страны совместно с курганским госуниверситетом запускают уникальную образовательную программу. Договоренность о сотрудничестве вузов была подписана летом прошлого года во время визита в Курганскую область министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«КГУ и МГТУ имени Баумана с первого сентября запускают сетевую образовательную программу „Транспортные средства специального назначения по специализации ‚Военные гусеничные и колесные машины‘“. Модернизация образовательной деятельности — одна из основных целей, стоящих перед университетом. Она направлена на подготовку кадров нового поколения. Эта цель достижима через создание и реализацию ориентированных на инновационную деятельность образовательных программ, в том числе вместе с другими вузами», — рассказала ректор КГУ Надежда Дубив.

Новая образовательная программа позволит повысить качество подготовки студентов и преподавателей, а также поможет в развитии актуальных и уникальных профессиональных компетенций и повышении интеллектуального и научно-технического потенциала.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам