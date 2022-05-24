Тайбергенова хотят отправить в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов намерен заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по делу о получении взяток. Об этом в ходе судебного заседания по избранию чиновнику меры пресечения заявила его адвокат по назначению Ирина Ермолаева, передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда Магнитогорска.

«Ваша честь, я предлагаю рассмотреть ходатайство следователя в закрытом судебном заседании, потому что полагаю, что могут быть затронуты служебные тайны. Как вот сейчас про это говорить — даже не знаю. Вчера мы решали вопрос о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сегодня я намерена задавать такие же вопросы», — заявила Ирина Ермолаева.

Она отметила, что соглашение о сотрудничестве — деликатная тема и если ее обсуждать открыто, то адвокат может нарушить тайну о неразглашении, хотя об этом ее не предупреждали. Прокурор и следователь заявили, что оснований закрывать процесс нет, так как детали соглашения о сотрудничестве обсуждать в суде никто не будет. В итоге суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Тайбергенов был задержан 23 мая. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он в 2016—2018 годах получил от предпринимателя более миллиона рублей деньгами и имуществом за предоставление в аренду земельных участков. Вину он признал.