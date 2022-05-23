Глава челябинского района брал взятки деньгами и часами

Байдавлет Тайбергенов уже дал признательные показания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Магнитогорска 24 мая изберет меру пресечения главе Агаповского района Байдавлету Тайбергенову, задержанному сотрудникам УФСБ по Челябинской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах, подношения от местного сельхозпроизводителя глава муниципалитета получал почти два года, причем брал как деньгами, так и имуществом.

«В начале 2016 года к Тайбергенову, который буквально несколько месяцев назад стал главой района, пришел местный предприниматель и попросил заключить договоры аренды на три участка, где он планирует вести сельскохозяйственную деятельность. Тайбергенов ответил согласием, но сразу сказал, что за содействие предприниматель должен будет на постоянной основе платить ему денежное вознаграждение», — рассказал источник.

В итоге с апреля 2016 по январь 2018 года аграрий как лично, так и через подчиненных передал главе более 1 млн рублей. Чаще всего он платил наличными по 30 тыс. рублей в месяц, но один раз глава попросил купить ему напольные часы в кабинет, что и было сделано. Кроме того, он просил оплачивать транспортный налог за свой Mercedes ML350, а также выдать ему 300 тыс. рублей на оплату ремонта служебного автомобиля.

Все факты получения взяток следствие квалифицировало как одно продолжаемое преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Тайбергенова задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области 23 мая. Он признал причастность к совершению преступления. Взяткодателем выступает представитель одного из самых крупных сельхозпредприятий района.