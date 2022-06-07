Жительница ЯНАО сутки скрывала убийство в своем доме

Гости сутки скрывали преступление своего приятеля, который зарезал мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Салехарда (ЯНАО) сутки скрывала убийство в собственной квартире, которое совершил ее приятель во время пьянки. Как сообщает окружное управление СК, обвиняемого удалось задержать в городе в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«По данным следствия, в городе Салехарде 5 июня 2022 года в вечернее время в квартире по ул. Б.Кнунянца компания местных жителей распивала спиртные напитки. В ходе общения один из гостей внезапно нанес удар ножом в область грудной клетки своему 35-летнему приятелю. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Остальные участники застолья вместе с хозяйкой квартиры в панике скрылись с места преступления. Позже женщина вернулась в свою квартиру, и, переночевав в ней, позвонила наутро в правоохранительные органы и заявила о случившемся», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) мужчина во время распития алкоголя попытался зарезать местного жителя из-за ревности. Убийцу остановили участники застолья.