В сезон грибов тюменцы не устают посещать леса в поисках трофеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области начался сезон грибов, и любители тихой охоты делятся с единомышленниками по хобби лучшими местами для сбора и снимками своих трофеев. Информация представлена в группах в социальной сети «ВКонтакте». Фото присылают и в редакцию URA.RU.

«В Березниках сегодня до дождика пробежались с песиком. Насобирали грибочков к ужину», — такой пост в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» разместила Юлия Пинчук, сопроводив впечатляющим фото своей добычи из леса.

Пользователи советуют грибные места и в других районах Тюмени и области. К примеру, тюменке Ирине Низий удалось собрать два ведра и корзину в лесу на Ирбитском тракте.

Жительница области Наталья Шашкова советует «поохотиться» в районе Старого Тобольского тракта. Среди других удачливых мест тюменцы называют Велижанский и Московский тракты, лес у деревни Леваши, и сел в Тюменском районе — Каскары и Нижней Тавды.

Отдельно грибники обсуждают, можно ли посещать леса для сбора дикоросов, в период действия особого противопожарного режима. Как отмечают некоторые тюменцы, постановление правительства области не запрещает вход в леса «для их использования в установленном законом порядке». URA.RU направило запрос в оперштаб региона с просьбой пояснить, подпадает ли под это определение тихая охота.

Фото: Юлия Пинчук, «ВКонтакте»

Фото: Ирина Низий, «ВКонтакте»

Фото: Наташа Шашкова, «ВКонтакте»

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU