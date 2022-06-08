В Москве появятся площади в честь ДНР и ЛНР

08 июня 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Площадь в честь ДНР появится напротив американского посольства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Москвы выбрали название для безымянной площади, расположенной в Пресненском районе города напротив американского посольства. Согласно проведенному в рамках проекта «Активный гражданин» голосованию, территория будет наименоваться «Площадью Донецкой Народной Республики». За этот вариант проголосовало 44,6 процента рецензентов. Об этом сообщается на официальном портале правительства Москвы. «Завершился проект „Активный гражданин“, в котором лидировало название „Площадь Донецкой Народной Республики“ с результатом в 44,69% голосов», — сообщается на сайте. Свое мнение по наименованию площади высказали 278 684 человека. Помимо названия, которое лидировало в голосовании были и другие варианты. «В условиях голосования было указано, что в случае выбора варианта „Площадь Донецкой Народной Республики“, будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. 31,54% набрал вариант „Площадь Защитников Донбасса“. У варианта „Площадь Героя России Владимира Жоги“ 8,33 процента голосов. Еще 15,44 процента горожан доверили решение специалистам», — сообщается на сайте. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Жители Москвы выбрали название для безымянной площади, расположенной в Пресненском районе города напротив американского посольства. Согласно проведенному в рамках проекта «Активный гражданин» голосованию, территория будет наименоваться «Площадью Донецкой Народной Республики». За этот вариант проголосовало 44,6 процента рецензентов. Об этом сообщается на официальном портале правительства Москвы. «Завершился проект „Активный гражданин“, в котором лидировало название „Площадь Донецкой Народной Республики“ с результатом в 44,69% голосов», — сообщается на сайте. Свое мнение по наименованию площади высказали 278 684 человека. Помимо названия, которое лидировало в голосовании были и другие варианты. «В условиях голосования было указано, что в случае выбора варианта „Площадь Донецкой Народной Республики“, будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. 31,54% набрал вариант „Площадь Защитников Донбасса“. У варианта „Площадь Героя России Владимира Жоги“ 8,33 процента голосов. Еще 15,44 процента горожан доверили решение специалистам», — сообщается на сайте.