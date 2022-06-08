Свердловский избирком раскрыл стоимость губернаторских выборов

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Выборы свердловского губернатора намечены на 11 сентября Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Выборы губернатора Свердловской области, назначенные на 11 сентября, обойдутся бюджету в 390 млн рублей. Такую сумму утвердили члены региональной избирательной комиссии, сообщили URA.RU в избиркоме.

«Общая сумма сметы — 390 млн 203 тысячи рублей», — уточнили в комиссии. Предполагается, что 75 млн рублей из этих средств будут потрачены на необходимые закупки: печать бюллетеней, расходы на связь, обслуживание КОИБов, приобретение масок и перчаток. Остальные 315 млн рублей направят территориальным и участковым избиркомам — на оплату труда членов комиссий.

Выборы свердловского губернатора намечены на 11 сентября. Голосование пройдет в традиционном прямом формате — нового главу региона изберут жители области. Официально о старте кампании не объявил еще ни один из кандидатов.

Подготовку ведет команда действующего губернатора Евгения Куйвашева («Единая Россия»). Ожидается, что конкуренцию ему составят вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). О кандидате от ЛДПР пока ничего не известно.

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Выборы губернатора Свердловской области, назначенные на 11 сентября, обойдутся бюджету в 390 млн рублей. Такую сумму утвердили члены региональной избирательной комиссии, сообщили URA.RU в избиркоме. «Общая сумма сметы — 390 млн 203 тысячи рублей», — уточнили в комиссии. Предполагается, что 75 млн рублей из этих средств будут потрачены на необходимые закупки: печать бюллетеней, расходы на связь, обслуживание КОИБов, приобретение масок и перчаток. Остальные 315 млн рублей направят территориальным и участковым избиркомам — на оплату труда членов комиссий. Выборы свердловского губернатора намечены на 11 сентября. Голосование пройдет в традиционном прямом формате — нового главу региона изберут жители области. Официально о старте кампании не объявил еще ни один из кандидатов. Подготовку ведет команда действующего губернатора Евгения Куйвашева («Единая Россия»). Ожидается, что конкуренцию ему составят вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). О кандидате от ЛДПР пока ничего не известно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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