Свердловский избирком раскрыл стоимость губернаторских выборов

Выборы губернатора Свердловской области, назначенные на 11 сентября, обойдутся бюджету в 390 млн рублей. Такую сумму утвердили члены региональной избирательной комиссии, сообщили URA.RU в избиркоме.
«Общая сумма сметы — 390 млн 203 тысячи рублей», — уточнили в комиссии. Предполагается, что 75 млн рублей из этих средств будут потрачены на необходимые закупки: печать бюллетеней, расходы на связь, обслуживание КОИБов, приобретение масок и перчаток. Остальные 315 млн рублей направят территориальным и участковым избиркомам — на оплату труда членов комиссий.
Выборы свердловского губернатора намечены на 11 сентября. Голосование пройдет в традиционном прямом формате — нового главу региона изберут жители области. Официально о старте кампании не объявил еще ни один из кандидатов.
Подготовку ведет команда действующего губернатора Евгения Куйвашева («Единая Россия»). Ожидается, что конкуренцию ему составят вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). О кандидате от ЛДПР пока ничего не известно.
Выборы губернатора Свердловской области, назначенные на 11 сентября, обойдутся бюджету в 390 млн рублей. Такую сумму утвердили члены региональной избирательной комиссии, сообщили URA.RU в избиркоме. «Общая сумма сметы — 390 млн 203 тысячи рублей», — уточнили в комиссии. Предполагается, что 75 млн рублей из этих средств будут потрачены на необходимые закупки: печать бюллетеней, расходы на связь, обслуживание КОИБов, приобретение масок и перчаток. Остальные 315 млн рублей направят территориальным и участковым избиркомам — на оплату труда членов комиссий. Выборы свердловского губернатора намечены на 11 сентября. Голосование пройдет в традиционном прямом формате — нового главу региона изберут жители области. Официально о старте кампании не объявил еще ни один из кандидатов. Подготовку ведет команда действующего губернатора Евгения Куйвашева («Единая Россия»). Ожидается, что конкуренцию ему составят вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). О кандидате от ЛДПР пока ничего не известно.