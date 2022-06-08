Прокрутившийся по дороге «Рено» влетел в светофор
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья КАМАЗ влетел в кроссовер «Рено», который затем снес светофор. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Грузовик выехал с улицы Вильгельма де Генина и врезался в „Рено“. Кроссовер закрутило, и он влетел в светофор», — говорит читатель.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Ведомство выясняет обстоятельства ДТП.
Ранее в Первоуральске в легковушку, едущую по встречке, влетел КАМАЗ. После аварии грузовик загорелся.
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