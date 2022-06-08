В Екатеринбурге КАМАЗ влетел в кроссовер, и тот снес светофор. Фото, видео

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Виды города. Нижневартовск, светофор, пешеходный переход, зеленый свет
Прокрутившийся по дороге «Рено» влетел в светофор Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья КАМАЗ влетел в кроссовер «Рено», который затем снес светофор. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Грузовик выехал с улицы Вильгельма де Генина и врезался в „Рено“. Кроссовер закрутило, и он влетел в светофор», — говорит читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Ведомство выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее в Первоуральске в легковушку, едущую по встречке, влетел КАМАЗ. После аварии грузовик загорелся.

Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья КАМАЗ влетел в кроссовер «Рено», который затем снес светофор. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Грузовик выехал с улицы Вильгельма де Генина и врезался в „Рено“. Кроссовер закрутило, и он влетел в светофор», — говорит читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Ведомство выясняет обстоятельства ДТП. Ранее в Первоуральске в легковушку, едущую по встречке, влетел КАМАЗ. После аварии грузовик загорелся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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