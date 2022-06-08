На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
В Первоуральске легковушка «Опель» выехала на встречную полосу, где в нее влетел «КАМАЗ», а после загорелся на дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Опель“ допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Камаз“. Сейчас водителя и пассажира легкового автомобиля осматривают врачи. После столкновения произошло возгорание грузового автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. «Представители спецслужб находятся на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
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