В Первоуральске «КАМАЗ» влетел в легковушку и загорелся. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото:

В Первоуральске легковушка «Опель» выехала на встречную полосу, где в нее влетел «КАМАЗ», а после загорелся на дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Опель“ допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Камаз“. Сейчас водителя и пассажира легкового автомобиля осматривают врачи. После столкновения произошло возгорание грузового автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. «Представители спецслужб находятся на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

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В Первоуральске легковушка «Опель» выехала на встречную полосу, где в нее влетел «КАМАЗ», а после загорелся на дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Опель“ допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Камаз“. Сейчас водителя и пассажира легкового автомобиля осматривают врачи. После столкновения произошло возгорание грузового автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. «Представители спецслужб находятся на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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