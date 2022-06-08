Экс-разведчик признался, что США не знают о ситуации на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
В США заявили, что не знают о реальных потерях украинской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Соединенных Штатов Америки нет информации о ситуации на Украине и стратегии ВСУ. Об этом заявила бывший сотрудник американской разведки Бет Саннер.

«Много ли мы действительно знаем о том, как обстоят дела в Украине? Можно ли найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько техники потеряла Украина?» — высказалась Саннер, сообщает американская газета The New York Times.

В прошлом месяце директор национальной разведки США Эврил Хэйнс сообщала, что сложно сказать, какой объем дополнительной помощи может принять Украина. По ее словам, они больше узнают о ситуации от России, чем от Киева. Издание отмечает, что официальные лица Украины не хотят предоставлять данные, которые могут подтолкнуть США и другие страны к замедлению поставок вооружения. Высокопоставленный чиновник США также признал, что у них есть более точные оценки потерь со стороны России.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. В Минобороны РФ ежедневно отчитываются о ходе спецоперации на Украине. Бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук считает, что реальные потери украинской армии выше, чем заявляет президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт MK.RU.

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У Соединенных Штатов Америки нет информации о ситуации на Украине и стратегии ВСУ. Об этом заявила бывший сотрудник американской разведки Бет Саннер. «Много ли мы действительно знаем о том, как обстоят дела в Украине? Можно ли найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько техники потеряла Украина?» — высказалась Саннер, сообщает американская газета The New York Times. В прошлом месяце директор национальной разведки США Эврил Хэйнс сообщала, что сложно сказать, какой объем дополнительной помощи может принять Украина. По ее словам, они больше узнают о ситуации от России, чем от Киева. Издание отмечает, что официальные лица Украины не хотят предоставлять данные, которые могут подтолкнуть США и другие страны к замедлению поставок вооружения. Высокопоставленный чиновник США также признал, что у них есть более точные оценки потерь со стороны России. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. В Минобороны РФ ежедневно отчитываются о ходе спецоперации на Украине. Бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук считает, что реальные потери украинской армии выше, чем заявляет президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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