Прокурору Свердловской области готовят новое генеральское звание

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург
Борис Крылов получит новый чин ко Дню России, считает инсайдер Фото:

Свердловского областного прокурора Бориса Крылова уведомили о присвоении ему классного чина государственного советника юстиции второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта. В ведомстве ждут официального приказа, сообщили URA.RU несколько источников в облпрокуратуре.

«Борис Александрович уже уведомлен о получении нового звания. Ожидается публикация указа», — рассказал собеседник агентства. Он допустил, что официально присвоение звания будет приурочено ко Дню России, 12 июня. Традиционно к этому празднику выходит указ президента Владимира Путина о повышении отличившихся силовиков.

URA.RU обратилось в пресс-службу Генпрокуратуры Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее инсайдеры сообщали, что официально Крылов получит новое звание в начале 2022 года, когда празднуется День прокуратуры. Однако источники сообщили, что к 12 января приказ так и не был опубликован, что поставило под сомнение сроки присвоения Крылову звания. При этом новые звания получили больше двух десятков чиновников.

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Свердловского областного прокурора Бориса Крылова уведомили о присвоении ему классного чина государственного советника юстиции второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта. В ведомстве ждут официального приказа, сообщили URA.RU несколько источников в облпрокуратуре. «Борис Александрович уже уведомлен о получении нового звания. Ожидается публикация указа», — рассказал собеседник агентства. Он допустил, что официально присвоение звания будет приурочено ко Дню России, 12 июня. Традиционно к этому празднику выходит указ президента Владимира Путина о повышении отличившихся силовиков. URA.RU обратилось в пресс-службу Генпрокуратуры Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее инсайдеры сообщали, что официально Крылов получит новое звание в начале 2022 года, когда празднуется День прокуратуры. Однако источники сообщили, что к 12 января приказ так и не был опубликован, что поставило под сомнение сроки присвоения Крылову звания. При этом новые звания получили больше двух десятков чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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