Прокурору Свердловской области готовят новое генеральское звание

Свердловского областного прокурора Бориса Крылова уведомили о присвоении ему классного чина государственного советника юстиции второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта. В ведомстве ждут официального приказа, сообщили URA.RU несколько источников в облпрокуратуре.
«Борис Александрович уже уведомлен о получении нового звания. Ожидается публикация указа», — рассказал собеседник агентства. Он допустил, что официально присвоение звания будет приурочено ко Дню России, 12 июня. Традиционно к этому празднику выходит указ президента Владимира Путина о повышении отличившихся силовиков.
URA.RU обратилось в пресс-службу Генпрокуратуры Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее инсайдеры сообщали, что официально Крылов получит новое звание в начале 2022 года, когда празднуется День прокуратуры. Однако источники сообщили, что к 12 января приказ так и не был опубликован, что поставило под сомнение сроки присвоения Крылову звания. При этом новые звания получили больше двух десятков чиновников.
Свердловского областного прокурора Бориса Крылова уведомили о присвоении ему классного чина государственного советника юстиции второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта. В ведомстве ждут официального приказа, сообщили URA.RU несколько источников в облпрокуратуре. «Борис Александрович уже уведомлен о получении нового звания. Ожидается публикация указа», — рассказал собеседник агентства. Он допустил, что официально присвоение звания будет приурочено ко Дню России, 12 июня. Традиционно к этому празднику выходит указ президента Владимира Путина о повышении отличившихся силовиков. URA.RU обратилось в пресс-службу Генпрокуратуры Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее инсайдеры сообщали, что официально Крылов получит новое звание в начале 2022 года, когда празднуется День прокуратуры. Однако источники сообщили, что к 12 января приказ так и не был опубликован, что поставило под сомнение сроки присвоения Крылову звания. При этом новые звания получили больше двух десятков чиновников.