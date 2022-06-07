07 июня 2022

Челябинскому депутату Госдумы и его теще грозит штраф в 1 млрд. И 14 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим
Вадиму Белоусову и его 80-летней родственнице грозят полумиллиардные штрафы и большие сроки Фото:

Государственный обвинитель в деле депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой потребовал оштрафовать обоих в общей сложности на 1 млрд рублей. Также гособвинение настаивает на 14-летнем сроке в колонии строгого режима для Белоусова и 4 годах заключения для его 80-летней родственницы, сообщили 8 июня URA.RU в пресс-службе Московского городского суда.

«Гособвинитель просит назначить Белоусову наказание РФ в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, со штрафом в 500 млн рублей, — пояснили в пресс-службе суда.

Меру пресечения обвиняемым изменили с подписки о невыезде и надлежащем поведении на арест. Прямо в зале суда Белоусова и Бутакову взяли под стражу, чтобы отправить в СИЗО.

Белоусова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ — в получении взяток на 3 млрд рублей. По версии следствия, содействие в этом ему оказывала теща. По запросу Генпрокуратуры РФ с Белоусова в 2018 году была снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда. Вины политик не признает, его представители процесс не комментируют.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Государственный обвинитель в деле депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой потребовал оштрафовать обоих в общей сложности на 1 млрд рублей. Также гособвинение настаивает на 14-летнем сроке в колонии строгого режима для Белоусова и 4 годах заключения для его 80-летней родственницы, сообщили 8 июня URA.RU в пресс-службе Московского городского суда. «Гособвинитель просит назначить Белоусову наказание РФ в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, со штрафом в 500 млн рублей, — пояснили в пресс-службе суда. Меру пресечения обвиняемым изменили с подписки о невыезде и надлежащем поведении на арест. Прямо в зале суда Белоусова и Бутакову взяли под стражу, чтобы отправить в СИЗО. Белоусова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ — в получении взяток на 3 млрд рублей. По версии следствия, содействие в этом ему оказывала теща. По запросу Генпрокуратуры РФ с Белоусова в 2018 году была снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда. Вины политик не признает, его представители процесс не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...