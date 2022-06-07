Челябинскому депутату Госдумы и его теще грозит штраф в 1 млрд. И 14 лет колонии

08 июня 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Вадиму Белоусову и его 80-летней родственнице грозят полумиллиардные штрафы и большие сроки Фото: Анна Майорова © URA.RU Государственный обвинитель в деле депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой потребовал оштрафовать обоих в общей сложности на 1 млрд рублей. Также гособвинение настаивает на 14-летнем сроке в колонии строгого режима для Белоусова и 4 годах заключения для его 80-летней родственницы, сообщили 8 июня URA.RU в пресс-службе Московского городского суда. «Гособвинитель просит назначить Белоусову наказание РФ в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, со штрафом в 500 млн рублей, — пояснили в пресс-службе суда. Меру пресечения обвиняемым изменили с подписки о невыезде и надлежащем поведении на арест. Прямо в зале суда Белоусова и Бутакову взяли под стражу, чтобы отправить в СИЗО. Белоусова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ — в получении взяток на 3 млрд рублей. По версии следствия, содействие в этом ему оказывала теща. По запросу Генпрокуратуры РФ с Белоусова в 2018 году была снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда. Вины политик не признает, его представители процесс не комментируют. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Государственный обвинитель в деле депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой потребовал оштрафовать обоих в общей сложности на 1 млрд рублей. Также гособвинение настаивает на 14-летнем сроке в колонии строгого режима для Белоусова и 4 годах заключения для его 80-летней родственницы, сообщили 8 июня URA.RU в пресс-службе Московского городского суда. «Гособвинитель просит назначить Белоусову наказание РФ в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, со штрафом в 500 млн рублей, — пояснили в пресс-службе суда. Меру пресечения обвиняемым изменили с подписки о невыезде и надлежащем поведении на арест. Прямо в зале суда Белоусова и Бутакову взяли под стражу, чтобы отправить в СИЗО. Белоусова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ — в получении взяток на 3 млрд рублей. По версии следствия, содействие в этом ему оказывала теща. По запросу Генпрокуратуры РФ с Белоусова в 2018 году была снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда. Вины политик не признает, его представители процесс не комментируют.