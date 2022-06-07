Полиция ищет мошенников в мэрии пермского города

Сейчас полиция выясняет круг подозреваемых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственные действия в администрации Березников проходили в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения. Так в ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировали URA.RU выемку документов, которая 31 мая прошла в мэрии города.

«Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю расследует уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД края. Дело возбуждено в мае 2022 года по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой лиц»).

В пресс-службе полиции пояснили, что дело не связано с приватизацией местного мусорного полигона. Ранее такую версию выдвигали пермские СМИ. Подробности уголовного дела в полиции комментировать не стали, поскольку это «противоречит интересам предварительного следствия». Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и лица, его совершившие. Также решается вопрос с возмещением ущерба.