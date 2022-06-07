07 июня 2022

Полиция ищет мошенников в мэрии пермского города

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, двор, полиция, следственно оперативная группа
Сейчас полиция выясняет круг подозреваемых Фото:

Следственные действия в администрации Березников проходили в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения. Так в ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировали URA.RU выемку документов, которая 31 мая прошла в мэрии города.

«Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю расследует уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД края. Дело возбуждено в мае 2022 года по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой лиц»).

В пресс-службе полиции пояснили, что дело не связано с приватизацией местного мусорного полигона. Ранее такую версию выдвигали пермские СМИ. Подробности уголовного дела в полиции комментировать не стали, поскольку это «противоречит интересам предварительного следствия». Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и лица, его совершившие. Также решается вопрос с возмещением ущерба.

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Следственные действия в администрации Березников проходили в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения. Так в ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировали URA.RU выемку документов, которая 31 мая прошла в мэрии города. «Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю расследует уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД края. Дело возбуждено в мае 2022 года по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой лиц»). В пресс-службе полиции пояснили, что дело не связано с приватизацией местного мусорного полигона. Ранее такую версию выдвигали пермские СМИ. Подробности уголовного дела в полиции комментировать не стали, поскольку это «противоречит интересам предварительного следствия». Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и лица, его совершившие. Также решается вопрос с возмещением ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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