Полковник Матвийчук назвал следующие цели РФ после Святогорска

После взятия под контроль Святогорска в ДНР Вооруженные силы России должны направиться на Краматорск и Славянск. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Святогорск — это город, который перебивает охваченную ВСУ трассу Северодонецк—Лисичанск—Артемовск. Собственно говоря, мы перерезаем ее и окружаем группировку. Северодонецк мы практически полностью зачистили, осталась только промзона, — и далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдем на Краматорск и Славянск. Будем добивать их», — объяснил Анатолий Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что после Краматорска Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Дай бог нам сейчас выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — это уже следующая задача», — подчеркнул Матвийчук.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца, в частности, городов Красный Лиман и Святогорск. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, решение было вынужденным, цель его — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.
После взятия под контроль Святогорска в ДНР Вооруженные силы России должны направиться на Краматорск и Славянск. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Святогорск — это город, который перебивает охваченную ВСУ трассу Северодонецк—Лисичанск—Артемовск. Собственно говоря, мы перерезаем ее и окружаем группировку. Северодонецк мы практически полностью зачистили, осталась только промзона, — и далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдем на Краматорск и Славянск. Будем добивать их», — объяснил Анатолий Матвийчук. Военный эксперт добавил, что после Краматорска Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Дай бог нам сейчас выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — это уже следующая задача», — подчеркнул Матвийчук. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца, в частности, городов Красный Лиман и Святогорск. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, решение было вынужденным, цель его — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.