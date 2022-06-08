Полковник Матвийчук назвал следующие цели РФ после Святогорска

08 июня 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

После Святогорска Вооруженные силы РФ должны выйти на Краматорск и Славянск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После взятия под контроль Святогорска в ДНР Вооруженные силы России должны направиться на Краматорск и Славянск. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Святогорск — это город, который перебивает охваченную ВСУ трассу Северодонецк—Лисичанск—Артемовск. Собственно говоря, мы перерезаем ее и окружаем группировку. Северодонецк мы практически полностью зачистили, осталась только промзона, — и далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдем на Краматорск и Славянск. Будем добивать их», — объяснил Анатолий Матвийчук. Военный эксперт добавил, что после Краматорска Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Дай бог нам сейчас выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — это уже следующая задача», — подчеркнул Матвийчук. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца, в частности, городов Красный Лиман и Святогорск. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, решение было вынужденным, цель его — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

После взятия под контроль Святогорска в ДНР Вооруженные силы России должны направиться на Краматорск и Славянск. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Святогорск — это город, который перебивает охваченную ВСУ трассу Северодонецк—Лисичанск—Артемовск. Собственно говоря, мы перерезаем ее и окружаем группировку. Северодонецк мы практически полностью зачистили, осталась только промзона, — и далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдем на Краматорск и Славянск. Будем добивать их», — объяснил Анатолий Матвийчук. Военный эксперт добавил, что после Краматорска Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Дай бог нам сейчас выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — это уже следующая задача», — подчеркнул Матвийчук. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца, в частности, городов Красный Лиман и Святогорск. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, решение было вынужденным, цель его — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.