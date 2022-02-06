ОБОП вмешался в дело с захватом бизнес-центра в Екатеринбурге

Кроме УК, другие офисы в «Манхэттене» продолжают работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор управляющей компании «Кировская» Михаил Ярошевский был вызван в отдел по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) после захвата бизнес-центра «Манхэттен». Мужчина рассказал URA.RU о последних событиях в здании, которое обслуживает его УК.

«Вчера, 6 февраля, меня вызывали в отдел по борьбе с организованной преступностью. Ведутся проверочные мероприятия», — подтвердил Михаил Ярошевский. Глава УК «Кировская» добавил, что работа его организации на данный момент полностью блокирована: офис обесточен, почтовые ящики с корреспонденцией отобраны, заблокированы карты доступа. «Мои сотрудники не могут выполнять свою работу. Например, на двери помещения, где стоит большая поломоечная машина стоимостью 1,6 миллиона рублей, навешен замок», — добавил Ярошевский.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнес-центр «Манхэттен» захватила группа мужчин крепкого телосложения. По одной из версий, они связаны с группировкой ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта и Марселя Гасанова. Агентство публиковало фотографии неизвестных, которые до сих пор держат в осаде БЦ.

«Органы внутренних дел никогда не вмешиваются в споры хозяйствующих субъектов, а история, о которой идет речь, носит гражданско-правовые отношения, которые надо разрешать исключительно в судебном порядке. Силовики выезжают на подобные конфликты только с одной целью — не допустить произвола, чтобы не пострадали люди и помещения», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что в ОБОП управления уголовного розыска свердловского главка МВД уже опрошены представители обеих сторон. «Одна из них заявила о намерении написать заявление в полицию с опровержением, что в служебном помещении бизнес-центра находились только работники самой УК, а не порядка 30 бандитов, как сообщали некоторые СМИ», — продолжил полковник Горелых. Также, по его данным, обе стороны конфликта предъявили силовикам документы, что сейчас по спорной ситуации в Арбитражном суде Москвы идет процесс, который должен ответить на все вопросы в скандальной истории.

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