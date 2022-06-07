07 июня 2022

Рэперы из ХМАО и Киргизии записали трек о спецоперации на Украине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальный марафон Za Россию. Екатеринбург, маска, флаг рф, люди в масках, флаг россии, z знак, z символ, z символ спецоперации
«Мы не забыли историю и хотим объединить людей в борьбе с нацизмом», — заявили музыканты (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из музыкантов, Павел Романюк.

«Я особо не слышал, чтобы какие-то исполнители писали песни об этом. Изначально мы хотели спеть о том, что помним о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Мы не забыли историю. И сейчас мы пытаемся сказать людям, чтоб они объединились в борьбе с нацизмом. Наша сила в единстве», — рассказал агентству Романюк.

Он также добавил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине. «Отрицать очевидное не стоит, и мы полностью поддерживаем действия нашей страны. Киргизия тоже помнит об этом», — подчеркнул Романюк.

Второй музыкант, Медер Кадыров, сообщил, что также поддерживает действия правительства России и выступает за единство наций. Музыканты отметили что планируют также выпустить клип на эту песню.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, это решение было вынужденным и его цель — защита мирных жителей от нацистов.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из музыкантов, Павел Романюк. «Я особо не слышал, чтобы какие-то исполнители писали песни об этом. Изначально мы хотели спеть о том, что помним о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Мы не забыли историю. И сейчас мы пытаемся сказать людям, чтоб они объединились в борьбе с нацизмом. Наша сила в единстве», — рассказал агентству Романюк. Он также добавил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине. «Отрицать очевидное не стоит, и мы полностью поддерживаем действия нашей страны. Киргизия тоже помнит об этом», — подчеркнул Романюк. Второй музыкант, Медер Кадыров, сообщил, что также поддерживает действия правительства России и выступает за единство наций. Музыканты отметили что планируют также выпустить клип на эту песню. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, это решение было вынужденным и его цель — защита мирных жителей от нацистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...