Рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из музыкантов, Павел Романюк.
«Я особо не слышал, чтобы какие-то исполнители писали песни об этом. Изначально мы хотели спеть о том, что помним о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Мы не забыли историю. И сейчас мы пытаемся сказать людям, чтоб они объединились в борьбе с нацизмом. Наша сила в единстве», — рассказал агентству Романюк.
Он также добавил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине. «Отрицать очевидное не стоит, и мы полностью поддерживаем действия нашей страны. Киргизия тоже помнит об этом», — подчеркнул Романюк.
Второй музыкант, Медер Кадыров, сообщил, что также поддерживает действия правительства России и выступает за единство наций. Музыканты отметили что планируют также выпустить клип на эту песню.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, это решение было вынужденным и его цель — защита мирных жителей от нацистов.
Рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из музыкантов, Павел Романюк. «Я особо не слышал, чтобы какие-то исполнители писали песни об этом. Изначально мы хотели спеть о том, что помним о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Мы не забыли историю. И сейчас мы пытаемся сказать людям, чтоб они объединились в борьбе с нацизмом. Наша сила в единстве», — рассказал агентству Романюк. Он также добавил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине. «Отрицать очевидное не стоит, и мы полностью поддерживаем действия нашей страны. Киргизия тоже помнит об этом», — подчеркнул Романюк. Второй музыкант, Медер Кадыров, сообщил, что также поддерживает действия правительства России и выступает за единство наций. Музыканты отметили что планируют также выпустить клип на эту песню. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, это решение было вынужденным и его цель — защита мирных жителей от нацистов.