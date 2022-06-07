Рэперы из ХМАО и Киргизии записали трек о спецоперации на Украине. Видео

08 июня 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

«Мы не забыли историю и хотим объединить людей в борьбе с нацизмом», — заявили музыканты (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из музыкантов, Павел Романюк. «Я особо не слышал, чтобы какие-то исполнители писали песни об этом. Изначально мы хотели спеть о том, что помним о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Мы не забыли историю. И сейчас мы пытаемся сказать людям, чтоб они объединились в борьбе с нацизмом. Наша сила в единстве», — рассказал агентству Романюк. Он также добавил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине. «Отрицать очевидное не стоит, и мы полностью поддерживаем действия нашей страны. Киргизия тоже помнит об этом», — подчеркнул Романюк. Второй музыкант, Медер Кадыров, сообщил, что также поддерживает действия правительства России и выступает за единство наций. Музыканты отметили что планируют также выпустить клип на эту песню. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, это решение было вынужденным и его цель — защита мирных жителей от нацистов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Рэперы из ХМАО и столицы Киргизии Бишкека Павел Романюк и Медер Кадыров записали совместную композицию в поддержку спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из музыкантов, Павел Романюк. «Я особо не слышал, чтобы какие-то исполнители писали песни об этом. Изначально мы хотели спеть о том, что помним о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Мы не забыли историю. И сейчас мы пытаемся сказать людям, чтоб они объединились в борьбе с нацизмом. Наша сила в единстве», — рассказал агентству Романюк. Он также добавил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине. «Отрицать очевидное не стоит, и мы полностью поддерживаем действия нашей страны. Киргизия тоже помнит об этом», — подчеркнул Романюк. Второй музыкант, Медер Кадыров, сообщил, что также поддерживает действия правительства России и выступает за единство наций. Музыканты отметили что планируют также выпустить клип на эту песню. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, это решение было вынужденным и его цель — защита мирных жителей от нацистов.