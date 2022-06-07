07 июня 2022

Губернатор Артюхов перечислил свои требования к дорожникам

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Для контроля качества дорог привлекут федеральных экспертов Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ожидает от дорожников строительства качественных и безопасных дорог в регионе. Об этом он сообщил в ходе заседания окружной антикоррупционной комиссии, передает telegram-канал «Пул 89».

«Искренне хочу верить, что выводы из предыдущих ошибок сделаны. Не только выводы, но и организационные изменения — дополнительные экспертизы и механизмы страховки. Никогда на Ямале столько денег в дороги не вкладывалось. Мы ждем от этого и следующего годов прорывных достижений не только в освоении средств, но и в качестве дорог, которые будут сделаны», — приводит слова Дмитрия Артюхова его пресс-служба. Также губернатор поручил усилить контроль за качеством строительства дорог, в том числе с привлечением федеральных экспертов.

Ранее сообщалось, что власти округа выделили три дороги, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Туда вошли: участок трассы Сургут—Салехард, дорога от микрорайона Обской до Лабытнанги и улица Чупрова в Салехарде.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ожидает от дорожников строительства качественных и безопасных дорог в регионе. Об этом он сообщил в ходе заседания окружной антикоррупционной комиссии, передает telegram-канал «Пул 89». «Искренне хочу верить, что выводы из предыдущих ошибок сделаны. Не только выводы, но и организационные изменения — дополнительные экспертизы и механизмы страховки. Никогда на Ямале столько денег в дороги не вкладывалось. Мы ждем от этого и следующего годов прорывных достижений не только в освоении средств, но и в качестве дорог, которые будут сделаны», — приводит слова Дмитрия Артюхова его пресс-служба. Также губернатор поручил усилить контроль за качеством строительства дорог, в том числе с привлечением федеральных экспертов. Ранее сообщалось, что власти округа выделили три дороги, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Туда вошли: участок трассы Сургут—Салехард, дорога от микрорайона Обской до Лабытнанги и улица Чупрова в Салехарде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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