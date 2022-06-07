Губернатор Артюхов перечислил свои требования к дорожникам

Для контроля качества дорог привлекут федеральных экспертов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ожидает от дорожников строительства качественных и безопасных дорог в регионе. Об этом он сообщил в ходе заседания окружной антикоррупционной комиссии, передает telegram-канал «Пул 89».

«Искренне хочу верить, что выводы из предыдущих ошибок сделаны. Не только выводы, но и организационные изменения — дополнительные экспертизы и механизмы страховки. Никогда на Ямале столько денег в дороги не вкладывалось. Мы ждем от этого и следующего годов прорывных достижений не только в освоении средств, но и в качестве дорог, которые будут сделаны», — приводит слова Дмитрия Артюхова его пресс-служба. Также губернатор поручил усилить контроль за качеством строительства дорог, в том числе с привлечением федеральных экспертов.

Ранее сообщалось, что власти округа выделили три дороги, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Туда вошли: участок трассы Сургут—Салехард, дорога от микрорайона Обской до Лабытнанги и улица Чупрова в Салехарде.