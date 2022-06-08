В Госдуме нашли деньги на повышение пенсий россиян

Средства, полученные от оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в результате объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд пойдут на повышение пенсий россиян. Об этом заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
«Что касается оптимизации тех расходов, которые обеспечит единый Социальный фонд… Мы видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата [Пенсионного и Социального фонда]. Появится возможность оптимизировать расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества,… и эти ресурсы… будут направлены непосредственно на повышение пенсий», — заявил Пудов. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.
Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Государственная дума РФ рассматривает соответствующий пакет законопроектов на пленарном заседании 8 июня. Как отмечала вице-премьер России Татьяна Голикова, административные здания, которые освободятся после объединения ПФР и ФСС, передадут под стационарные социальные учреждения или бюро медико-социальной экспертизы, передает RT.
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Средства, полученные от оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в результате объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд пойдут на повышение пенсий россиян. Об этом заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, выступая на пленарном заседании Госдумы. «Что касается оптимизации тех расходов, которые обеспечит единый Социальный фонд… Мы видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата [Пенсионного и Социального фонда]. Появится возможность оптимизировать расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества,… и эти ресурсы… будут направлены непосредственно на повышение пенсий», — заявил Пудов. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Государственная дума РФ рассматривает соответствующий пакет законопроектов на пленарном заседании 8 июня. Как отмечала вице-премьер России Татьяна Голикова, административные здания, которые освободятся после объединения ПФР и ФСС, передадут под стационарные социальные учреждения или бюро медико-социальной экспертизы, передает RT.