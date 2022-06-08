Мэр города ЯНАО рассказал, чем займется после отставки

09 июня 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Глава Губкинского думает на пенсии сделать из своего хобби бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал, что с выходом на пенсию, возможно, сделает из своего хобби — закрутки консервов — бизнес. Об этом URA.RU сообщили в администрации со ссылкой на мэра. «Насчет выхода на промышленный масштаб производства Андрей Гаранин сообщил, что, возможно, откроет свое дело, но гораздо позднее — на пенсии», — сообщили в пресс-службе. Продукцию, которую делает глава Губкинского, он изготавливает по семейному рецепту. Возможность запуска линейки его знаменитых консервов кем-то из предпринимателей Гаранин не рассматривает. «Это семейный рецепт, его никому нельзя передавать!» — передает пресс-служба слова мэра. Ранее глава Губкинского похвастался домашними заготовками собственного производства. Отвечая на вопрос подписчиков в соцсети, он отметил, что задумался над запуском собственной линейки продукции. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал, что с выходом на пенсию, возможно, сделает из своего хобби — закрутки консервов — бизнес. Об этом URA.RU сообщили в администрации со ссылкой на мэра. «Насчет выхода на промышленный масштаб производства Андрей Гаранин сообщил, что, возможно, откроет свое дело, но гораздо позднее — на пенсии», — сообщили в пресс-службе. Продукцию, которую делает глава Губкинского, он изготавливает по семейному рецепту. Возможность запуска линейки его знаменитых консервов кем-то из предпринимателей Гаранин не рассматривает. «Это семейный рецепт, его никому нельзя передавать!» — передает пресс-служба слова мэра. Ранее глава Губкинского похвастался домашними заготовками собственного производства. Отвечая на вопрос подписчиков в соцсети, он отметил, что задумался над запуском собственной линейки продукции.