08 июня 2022
07 июня 2022

Мэр города ЯНАО рассказал, чем займется после отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Глава Губкинского думает на пенсии сделать из своего хобби бизнес Фото:

Глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал, что с выходом на пенсию, возможно, сделает из своего хобби — закрутки консервов — бизнес. Об этом URA.RU сообщили в администрации со ссылкой на мэра.

«Насчет выхода на промышленный масштаб производства Андрей Гаранин сообщил, что, возможно, откроет свое дело, но гораздо позднее — на пенсии», — сообщили в пресс-службе. Продукцию, которую делает глава Губкинского, он изготавливает по семейному рецепту.

Возможность запуска линейки его знаменитых консервов кем-то из предпринимателей Гаранин не рассматривает. «Это семейный рецепт, его никому нельзя передавать!» — передает пресс-служба слова мэра.

Ранее глава Губкинского похвастался домашними заготовками собственного производства. Отвечая на вопрос подписчиков в соцсети, он отметил, что задумался над запуском собственной линейки продукции.

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Глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал, что с выходом на пенсию, возможно, сделает из своего хобби — закрутки консервов — бизнес. Об этом URA.RU сообщили в администрации со ссылкой на мэра. «Насчет выхода на промышленный масштаб производства Андрей Гаранин сообщил, что, возможно, откроет свое дело, но гораздо позднее — на пенсии», — сообщили в пресс-службе. Продукцию, которую делает глава Губкинского, он изготавливает по семейному рецепту. Возможность запуска линейки его знаменитых консервов кем-то из предпринимателей Гаранин не рассматривает. «Это семейный рецепт, его никому нельзя передавать!» — передает пресс-служба слова мэра. Ранее глава Губкинского похвастался домашними заготовками собственного производства. Отвечая на вопрос подписчиков в соцсети, он отметил, что задумался над запуском собственной линейки продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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