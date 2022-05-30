В Тюмени вербуют контрактников. Рассказываем об условиях и зарплатах

31 мая 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Соискатель должен быть готов к прохождению службы в любом из регионов России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени ищут военных для службы по контракту. Соответствующие вакансии опубликованы на платформе по поиску работы HeadHunter. «Военнослужащий по контракту от 45 тысяч до 70 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — указано в вакансии. Обязательными требованиями к кандидату являются наличие образования не ниже среднего и готовность к прохождению службы в любом из регионов России. Также важным критерием отбора является состояние здоровья соискателя — он должен быть годен к военной службе. Призыв присоединиться к вооруженным силам страны был также размещен на рекламных баннерах расставленных по городу, но сейчас объявления уже сняты. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени ищут военных для службы по контракту. Соответствующие вакансии опубликованы на платформе по поиску работы HeadHunter. «Военнослужащий по контракту от 45 тысяч до 70 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — указано в вакансии. Обязательными требованиями к кандидату являются наличие образования не ниже среднего и готовность к прохождению службы в любом из регионов России. Также важным критерием отбора является состояние здоровья соискателя — он должен быть годен к военной службе. Призыв присоединиться к вооруженным силам страны был также размещен на рекламных баннерах расставленных по городу, но сейчас объявления уже сняты.