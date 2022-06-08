Алексей Орлов (на фото) ездил в Беларусь в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава горисполкома Минска (Беларусь) Владимир Кухарев схитрил на недавних переговорах с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. По данным URA.RU, уральской столице предлагается закупить троллейбусы у предприятия «Белкоммунмаш» (БКМ). И они якобы более низкого качества, чем машины от Минского автомобильного завода (МАЗ), которые Кухарев приобретает для своего города, рассказал агентству участник переговоров.

Орлов встречался с Кухаревым в Минске в конце мая. Сразу после его визита, 23 мая, БКМ отправил в Екатеринбург коммерческое предложение на троллейбусы модели 32100D с увеличенным автономным ходом до 20 километров. А Орлов на одном из недавних совещаний поручил готовить торги для закупки первых десяти машин. В общей сложности власти хотят приобрести к 300-летию города (август 2023-го) 50 новых троллейбусов.

«Сами же белорусы говорят, что Кухарев покупает только „МАЗы“, поэтому и предлагает Екатеринбургу БКМ — чтобы предприятие не оставалось без заказов», — поделился собеседник агентства, присутствовавший в делегации, которую Орлов взял с собой в Беларусь. Еще один источник оттуда же добавил: «У БКМ проблемы с запчастями и обслуживанием, поэтому в самом Минске предпочитают „МАЗы“».

Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов оказался недоступен для комментариев. Дозвониться до пресс-службы горисполкома Минска к моменту публикации не удалось. В БКМ направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Сейчас обновление троллейбусного парка Екатеринбурга — одна из самых обсуждаемых тем в городской власти, во многом из-за того, что на это обратил внимание президента РФ Владимир Путин. Во время разговора с губернатором Евгением Куйвашевым глава государства подловил визави на нестыковке в документах, но все равно пообещал помочь с выделением средств из федерального бюджета. По предварительным данным, правительство РФ готово потратить на закупку новых троллейбусов около миллиарда рублей — но при условии, что власти Свердловской области и Екатеринбурга найдут еще 420 миллионов.

Этих 1,4 млрд хватит на 40-50 троллейбусов. В настоящий момент в троллейбусном парке Екатеринбурга 230 единиц, и все они изношены.

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