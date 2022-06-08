Великобритания резко изменила риторику относительно российской спецоперации в Донбассе. Представители разведывательных структур страны начали говорить о победе России в конфликте с Украиной, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
«Если… несколько недель назад твердо исходили из того, что Украина победит, то сейчас тональность изменилась: говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей. Об этом вчера говорил Зеленский в интервью для Financial Times… Так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим в Донбассе, и в течение двух недель, как говорят представители, в том числе разведки, ситуация в Донбассе решится окончательно», — сказал посол в эфире телеканала«Россия-24».
Специальная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.
Великобритания резко изменила риторику относительно российской спецоперации в Донбассе. Представители разведывательных структур страны начали говорить о победе России в конфликте с Украиной, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. «Если… несколько недель назад твердо исходили из того, что Украина победит, то сейчас тональность изменилась: говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей. Об этом вчера говорил Зеленский в интервью для Financial Times… Так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим в Донбассе, и в течение двух недель, как говорят представители, в том числе разведки, ситуация в Донбассе решится окончательно», — сказал посол в эфире телеканала «Россия-24». Специальная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.