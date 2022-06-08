Посол РФ: Британия изменила отношение к спецоперации на Украине

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
В Великобритании перестали говорить о возможности победы Украины в конфликте с РФ, заявил посол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания резко изменила риторику относительно российской спецоперации в Донбассе. Представители разведывательных структур страны начали говорить о победе России в конфликте с Украиной, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Если… несколько недель назад твердо исходили из того, что Украина победит, то сейчас тональность изменилась: говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей. Об этом вчера говорил Зеленский в интервью для Financial Times… Так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим в Донбассе, и в течение двух недель, как говорят представители, в том числе разведки, ситуация в Донбассе решится окончательно», — сказал посол в эфире телеканала «Россия-24».

Специальная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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Великобритания резко изменила риторику относительно российской спецоперации в Донбассе. Представители разведывательных структур страны начали говорить о победе России в конфликте с Украиной, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. «Если… несколько недель назад твердо исходили из того, что Украина победит, то сейчас тональность изменилась: говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей. Об этом вчера говорил Зеленский в интервью для Financial Times… Так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим в Донбассе, и в течение двух недель, как говорят представители, в том числе разведки, ситуация в Донбассе решится окончательно», — сказал посол в эфире телеканала «Россия-24». Специальная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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