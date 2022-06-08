В Челябинске стартует строительство лыжероллерной трассы

Возле Карпового пруда на северо-западе Челябинска стартует строительство первой очереди лыжероллерной трассы. Она будет располагаться на территории спортшколы, где находится единственная официальная лыжная трасса. Подрядчиком выступает ООО «СК Стройдом», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Есть еще несколько трасс, но они расположены либо на территориях лесфонда, либо относятся к особо охраняемым природным объектам. Соответственно, там невозможно создать комфортные условия: установить освещение, обеспечить безопасность, проход техники для содержания и т. п. Имеющаяся территория у пруда „Карповый“ на сегодняшний день единственная, где все эти условия можно соблюсти», — уточнил руководитель управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников.
Лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой возведут на базе зимней лыжной трассы, которая располагается на площади 26 га. Ее ширина будет от шести до 12 метров с возможностью покрытия искусственным снегом. Летом протяженность трассы составит 2,5 км, зимой благодаря рельефу — 3,75 км.
«К объекту подведут все коммуникации, проведут освещение и асфальтирование. Для спортсменов появятся сервисные боксы, теплые раздевалки. Также будет благоустроена и озеленена вся прилегающая территория», — пояснил Максим Клещевников.
На стройплощадке будет снесена часть деревьев — с компенсационными высадками. Соответствующее разрешение выдано управлением экологии и природопользования. Контракт предполагает завершение строительства трассы 30 ноября 2022 года.
Возле Карпового пруда на северо-западе Челябинска стартует строительство первой очереди лыжероллерной трассы. Она будет располагаться на территории спортшколы, где находится единственная официальная лыжная трасса. Подрядчиком выступает ООО «СК Стройдом», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Есть еще несколько трасс, но они расположены либо на территориях лесфонда, либо относятся к особо охраняемым природным объектам. Соответственно, там невозможно создать комфортные условия: установить освещение, обеспечить безопасность, проход техники для содержания и т. п. Имеющаяся территория у пруда „Карповый“ на сегодняшний день единственная, где все эти условия можно соблюсти», — уточнил руководитель управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников. Лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой возведут на базе зимней лыжной трассы, которая располагается на площади 26 га. Ее ширина будет от шести до 12 метров с возможностью покрытия искусственным снегом. Летом протяженность трассы составит 2,5 км, зимой благодаря рельефу — 3,75 км. «К объекту подведут все коммуникации, проведут освещение и асфальтирование. Для спортсменов появятся сервисные боксы, теплые раздевалки. Также будет благоустроена и озеленена вся прилегающая территория», — пояснил Максим Клещевников. На стройплощадке будет снесена часть деревьев — с компенсационными высадками. Соответствующее разрешение выдано управлением экологии и природопользования. Контракт предполагает завершение строительства трассы 30 ноября 2022 года.