В Челябинске стартует строительство лыжероллерной трассы

Будущая трасса появится в северо-западной части Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле Карпового пруда на северо-западе Челябинска стартует строительство первой очереди лыжероллерной трассы. Она будет располагаться на территории спортшколы, где находится единственная официальная лыжная трасса. Подрядчиком выступает ООО «СК Стройдом», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Есть еще несколько трасс, но они расположены либо на территориях лесфонда, либо относятся к особо охраняемым природным объектам. Соответственно, там невозможно создать комфортные условия: установить освещение, обеспечить безопасность, проход техники для содержания и т. п. Имеющаяся территория у пруда „Карповый“ на сегодняшний день единственная, где все эти условия можно соблюсти», — уточнил руководитель управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников.

Лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой возведут на базе зимней лыжной трассы, которая располагается на площади 26 га. Ее ширина будет от шести до 12 метров с возможностью покрытия искусственным снегом. Летом протяженность трассы составит 2,5 км, зимой благодаря рельефу — 3,75 км.

«К объекту подведут все коммуникации, проведут освещение и асфальтирование. Для спортсменов появятся сервисные боксы, теплые раздевалки. Также будет благоустроена и озеленена вся прилегающая территория», — пояснил Максим Клещевников.

На стройплощадке будет снесена часть деревьев — с компенсационными высадками. Соответствующее разрешение выдано управлением экологии и природопользования. Контракт предполагает завершение строительства трассы 30 ноября 2022 года.

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