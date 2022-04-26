Строительство объекта разделили на два этапа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе Челябинска построят лыжероллерную трассу стоимостью более 357 млн рублей. Соответствующий аукцион провело управление капитального строительства мэрии. Информация по строительству спортивного объекта размещена на сервисе СБИС.

«Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: „Строительство лыжероллерной трассы в Центральном районе Челябинска“ выиграло ООО „Строительная компания ‚Стройдом‘“. Начальная цена контракта 357 млн 889 тыс. 860 рублей. Заказчиком выступает УКС администрации города Челябинска», — следует из данных сервиса СБИС.

Согласно технической документации, этот спортивный объект направлен на улучшение качества жизни горожан. Участок будущей лыжероллерной трассы ограничен с северной стороны микрорайоном № 39, с восточной — Шершневским кладбищем, с южной — автодорогой Шершни—Северный, с западной — СНТ «Мичуринец» и Карповым прудом.

Строительство объекта разделили на два этапа. Первый этап предусматривает размещение на территории участка лыжероллерной трассы, wax-кабин (модульные кабины для сервисного обслуживания лыжного инвентаря — прим. ред.), флагштоков. Проектом предусмотрено искусственное создание поперечных и продольных уклонов трассы, плавного изменения уклонов при подходе к виражам.

Проект также предусматривает благоустройство трассы малыми архитектурными формами (урны, скамейки), выполнение асфальтобетонного покрытия трассы и тротуаров, ограждение трассы и ее освещение. Согласно контракту, «Стройдом» должен будет построить лыжероллерную трассу до ноября 2022 года.

Новая лыжероллерная трасса должна появиться в ноябре 2022 года Скрин: сайт СБИС

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