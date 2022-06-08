Кровлю пробила градина весом около килограмма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области крупный град весом около килограмма пробил шиферную крышу частного дома. Очевидцы рассказали URA.RU, что рядом играли дети.

«По счастливой случайности дети играли на улице, слышали сильный свист и грохот. На шум вышла родственница и увидела, как с крыши падают кусочки льда. Когда мужчины поднялись на крышу, увидели большие осколки льда», — рассказала URA.RU Зинфира Абубакирова.

Очевидцы утверждают, что глыба льда пробила крышу и раскололась на два крупных осколка и осколки поменьше. Крупные льдины семья взвесила, лед весил около 800 граммов.

«Похоже, большая глыба была, раскололась при ударе. Это старый родительский дом, мы живем напротив, и летом так проживают родственники с Челябинска. Мы были на работе, когда все это произошло», — добавила женщина.

Град, грозы и дожди идут в регионе уже несколько дней. Аналогичная погода ожидается в Челябинской области и на 9 июня.

Общий вес двух крупных осколков достигает 850 гр Очевидцы

В шиферной крыше образовалась дыра Очевидцы

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