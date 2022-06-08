У учебном учреждении утверждают, что потолок не падал (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Локомотивного городского округа отрицают обрушение потолка во время последнего звонка в начальной школе. Как сообщили URA.RU в городской администрации, потолок в школе не падал, но из-за обильных дождей протекает кровля.

«Никакой потолок в школе Локомотивного городского округа не обрушался. При проведении мероприятия „последний звонок“, из-за намокания отвалилась пенопластовая потолочная плитка, которая не упала, а спланировала. Вес плитки не более 40 грамм. Никто не пострадал», — рассказал официальный представитель горадминистрации Дмитрий Сергеев.

По словам Сергеева, из-за обильных дождей стала протекать кровля начальной школы, а постоянная непогода не дает устранить протекание. С наступлением сухой погоды она будет отремонтирована. А в 2023 году запланирован капитальный ремонт крыши на средства областного бюджета, уточнил чиновник.

Ранее стало известно, что местная жительница Людмила Амелина рассказала в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте», как во время детского праздника обвалился потолок. По ее словам, в старшей школе с 2007 года каждую весну течет крыша, однако ее не ремонтируют. Женщина полагает, что ремонт в образовательных учреждениях не производится по вине местных властей.