08 июня 2022

Власти челябинского города отрицают обрушение школьного потолка. «Не упал, а спланировал»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по ТЛК Южноуральский. Челябинск., потолок
У учебном учреждении утверждают, что потолок не падал (фото из архива) Фото:

Власти Локомотивного городского округа отрицают обрушение потолка во время последнего звонка в начальной школе. Как сообщили URA.RU в городской администрации, потолок в школе не падал, но из-за обильных дождей протекает кровля.

«Никакой потолок в школе Локомотивного городского округа не обрушался. При проведении мероприятия „последний звонок“, из-за намокания отвалилась пенопластовая потолочная плитка, которая не упала, а спланировала. Вес плитки не более 40 грамм. Никто не пострадал», — рассказал официальный представитель горадминистрации Дмитрий Сергеев.

По словам Сергеева, из-за обильных дождей стала протекать кровля начальной школы, а постоянная непогода не дает устранить протекание. С наступлением сухой погоды она будет отремонтирована. А в 2023 году запланирован капитальный ремонт крыши на средства областного бюджета, уточнил чиновник.

Ранее стало известно, что местная жительница Людмила Амелина рассказала в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте», как во время детского праздника обвалился потолок. По ее словам, в старшей школе с 2007 года каждую весну течет крыша, однако ее не ремонтируют. Женщина полагает, что ремонт в образовательных учреждениях не производится по вине местных властей.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Власти Локомотивного городского округа отрицают обрушение потолка во время последнего звонка в начальной школе. Как сообщили URA.RU в городской администрации, потолок в школе не падал, но из-за обильных дождей протекает кровля. «Никакой потолок в школе Локомотивного городского округа не обрушался. При проведении мероприятия „последний звонок“, из-за намокания отвалилась пенопластовая потолочная плитка, которая не упала, а спланировала. Вес плитки не более 40 грамм. Никто не пострадал», — рассказал официальный представитель горадминистрации Дмитрий Сергеев. По словам Сергеева, из-за обильных дождей стала протекать кровля начальной школы, а постоянная непогода не дает устранить протекание. С наступлением сухой погоды она будет отремонтирована. А в 2023 году запланирован капитальный ремонт крыши на средства областного бюджета, уточнил чиновник. Ранее стало известно, что местная жительница Людмила Амелина рассказала в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте», как во время детского праздника обвалился потолок. По ее словам, в старшей школе с 2007 года каждую весну течет крыша, однако ее не ремонтируют. Женщина полагает, что ремонт в образовательных учреждениях не производится по вине местных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...