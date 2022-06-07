Бизнесмен из ХМАО из-за санкций начал сам делать микроэлектронику

08 июня 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Компания Виршке — одна из немногих в России, которая производит принтеры, печатающие фольгой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел. Об этом URA.RU рассказал сам бизнесмен. «У нас завис заказ [печатающих] головок в Японии. Планируют до конца июня отправить, но пойдут они через Казахстан. Когда они придут и не вылезут ли еще какие-то подводные камни, пока не ясно. Сейчас рассматриваем проект по запуску в производство собственных [печатающих] головок. Потихонечку движемся — все упирается в большие финансовые вложения, требуется время, чтобы все это проработать», — рассказал корреспонденту URA.RU Виршке. Кроме закупки оборудования и материалов, предпринимателю необходимо создать на производстве так называемую «чистую комнату». В помещении проводят стерильные работы при создании тонкой микроэлектроники. Компания Виршке — одна из немногих в России, которая полноценно занимается производством принтеров, печатающих фольгой. Аппараты широко применяются в полиграфии для украшения продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору Югры Наталье Комаровой предложили создать в ХМАО центр по производству компьютерных чипов. Инициативу выдвинули на международном IT-форуме с участием стран-участников ШОС и БРИКС. Проблемы с доставкой электроники и комплектующих в Россию начались из-за санкций со стороны недружественных государств. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел. Об этом URA.RU рассказал сам бизнесмен. «У нас завис заказ [печатающих] головок в Японии. Планируют до конца июня отправить, но пойдут они через Казахстан. Когда они придут и не вылезут ли еще какие-то подводные камни, пока не ясно. Сейчас рассматриваем проект по запуску в производство собственных [печатающих] головок. Потихонечку движемся — все упирается в большие финансовые вложения, требуется время, чтобы все это проработать», — рассказал корреспонденту URA.RU Виршке. Кроме закупки оборудования и материалов, предпринимателю необходимо создать на производстве так называемую «чистую комнату». В помещении проводят стерильные работы при создании тонкой микроэлектроники. Компания Виршке — одна из немногих в России, которая полноценно занимается производством принтеров, печатающих фольгой. Аппараты широко применяются в полиграфии для украшения продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору Югры Наталье Комаровой предложили создать в ХМАО центр по производству компьютерных чипов. Инициативу выдвинули на международном IT-форуме с участием стран-участников ШОС и БРИКС. Проблемы с доставкой электроники и комплектующих в Россию начались из-за санкций со стороны недружественных государств. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.