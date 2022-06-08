Страны G7 изучают способы закупки нефти из РФ по сниженным ценам

09 июня 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Страны Запада придумывают способы закупки российской нефти по заниженным ценам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада обсуждают выгодные варианты того, как можно установить лимит на закупаемую из России нефть. Об этом доложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей — ИФ) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти», — сказал Салливан, передает ТАСС. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен говорила о том, что американское правительство не против того, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи, передает МК . Она сообщила, что США вместе с европейскими странами обсуждают различные способы этого добиться. Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Евросоюз уже ввел частичный запрет импорта российской нефти из-за спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, санкционное давление на страну продолжается с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последнее время. Главная цель этих ограничений — отмена России и дискриминация всего, что с ней связано, заявлял российский лидер. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны Запада обсуждают выгодные варианты того, как можно установить лимит на закупаемую из России нефть. Об этом доложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей — ИФ) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти», — сказал Салливан, передает ТАСС. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен говорила о том, что американское правительство не против того, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи, передает МК. Она сообщила, что США вместе с европейскими странами обсуждают различные способы этого добиться. Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Евросоюз уже ввел частичный запрет импорта российской нефти из-за спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, санкционное давление на страну продолжается с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последнее время. Главная цель этих ограничений — отмена России и дискриминация всего, что с ней связано, заявлял российский лидер.