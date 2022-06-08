В Европарламенте призвали сделать Украину кандидатом в члены ЕС 09 июня 2022 в 04:36 Размер текста - 17 + За принятие резолюции проголосовало большинство депутатов Европарламента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Бывшие союзные республики идут в ЕС На пленарной сессии Европарламента депутаты призвали Еврокомиссию и Совет Евросоюза обеспечить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом говорится в принятой резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС. «Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом», — приводит ТАСС один из пунктов документа. В резолюции предлагается «безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения» и «внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий». Депутаты Европарламента предложили также поддержать расследование военных преступлений, совершенных на Украине. За резолюцию проголосовало большинство парламентариев. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU . На пленарной сессии Европарламента депутаты призвали Еврокомиссию и Совет Евросоюза обеспечить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом говорится в принятой резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС. «Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом», — приводит ТАСС один из пунктов документа. В резолюции предлагается «безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения» и «внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий». Депутаты Европарламента предложили также поддержать расследование военных преступлений, совершенных на Украине. За резолюцию проголосовало большинство парламентариев. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. О том, что Украина подала заявку на экстренное вступление в ЕС, стало известно в марте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям