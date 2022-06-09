«Известия»: в России сокращается число вакансий

09 июня 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В марте 2022 года количество вакансий снизилось на 17% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На российском рынке труда сокращается количество вакансий. Эксперты связывают это с тем, что компании хотят уменьшить расходы бизнеса. «Эксперты Банка России отметили начало сокращения числа рабочих мест. В условиях снижения количества вакансий уменьшается конкуренция за работников. Первую волну падения спроса на персонал можно было связать с решениями о приостановке ранее запланированного найма. Вторая волна, вероятно, отражает начало сокращения числа рабочих мест», — сообщают «Известия». По информации сайта по поиску работы hh.ru, с марта этого года число вакансий стало заметно сокращаться. За месяц падение составило 17%. Наибольшее падение количества вакансий произошло в мае в страховании, на госслужбе, в автомобильном бизнесе и банковской сфере. Управляющий партнер Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич заявила, что компании вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет уменьшения числа рабочих мест. Ранее в Минтруда РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица готова предоставить более 15 тысяч новых рабочих мест, пишет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

На российском рынке труда сокращается количество вакансий. Эксперты связывают это с тем, что компании хотят уменьшить расходы бизнеса. «Эксперты Банка России отметили начало сокращения числа рабочих мест. В условиях снижения количества вакансий уменьшается конкуренция за работников. Первую волну падения спроса на персонал можно было связать с решениями о приостановке ранее запланированного найма. Вторая волна, вероятно, отражает начало сокращения числа рабочих мест», — сообщают «Известия». По информации сайта по поиску работы hh.ru, с марта этого года число вакансий стало заметно сокращаться. За месяц падение составило 17%. Наибольшее падение количества вакансий произошло в мае в страховании, на госслужбе, в автомобильном бизнесе и банковской сфере. Управляющий партнер Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич заявила, что компании вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет уменьшения числа рабочих мест. Ранее в Минтруда РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица готова предоставить более 15 тысяч новых рабочих мест, пишет RT.