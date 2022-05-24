Минтруд предложил работодателям заработать на наеме беженцев

Минтруд предложил расширить перечень граждан, при найме которого российские работодателя смогу получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в текущем году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного Минтрудом.
По задумке, в программу субсидирования найма будут включены три новые категории работников: беженцы из Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, прибывшие в РФ в экстренном порядке; безработные граждане, трудовой договор с которыми был прекращен в 2022 году в связи с ликвидацией организации/ИП или сокращением численности штата; работники, для которых ввели режим неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ или отпуск без сохранения зарплаты. Такие группы выделило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, передает РБК. По оценкам ведомства, программа коснется примерно 15 тысяч беженцев и 60 тысяч людей, находящихся под угрозой увольнения.
Ожидается, что предложение будет рассмотрено 27 мая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На сегодняшний день положительный ответ на разработку данного предложения дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС. Против выступил Минфин.
Ранее URA.RU писало, что Свердловская область готова разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Предприятия, находящиеся в Свердловской области, пообещали предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. В Ямало-Ненецком автономном округе беженцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей.
Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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Минтруд предложил расширить перечень граждан, при найме которого российские работодателя смогу получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в текущем году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного Минтрудом. По задумке, в программу субсидирования найма будут включены три новые категории работников: беженцы из Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, прибывшие в РФ в экстренном порядке; безработные граждане, трудовой договор с которыми был прекращен в 2022 году в связи с ликвидацией организации/ИП или сокращением численности штата; работники, для которых ввели режим неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ или отпуск без сохранения зарплаты. Такие группы выделило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, передает РБК. По оценкам ведомства, программа коснется примерно 15 тысяч беженцев и 60 тысяч людей, находящихся под угрозой увольнения. Ожидается, что предложение будет рассмотрено 27 мая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На сегодняшний день положительный ответ на разработку данного предложения дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС. Против выступил Минфин. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область готова разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Предприятия, находящиеся в Свердловской области, пообещали предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. В Ямало-Ненецком автономном округе беженцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей. Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.