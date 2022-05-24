Минтруд предложил работодателям заработать на наеме беженцев

25 мая 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Минтруд предложил расширить программу субсидирования найма на беженцев и сокращенных из-за кризиса россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Минтруд предложил расширить перечень граждан, при найме которого российские работодателя смогу получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в текущем году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного Минтрудом. По задумке, в программу субсидирования найма будут включены три новые категории работников: беженцы из Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, прибывшие в РФ в экстренном порядке; безработные граждане, трудовой договор с которыми был прекращен в 2022 году в связи с ликвидацией организации/ИП или сокращением численности штата; работники, для которых ввели режим неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ или отпуск без сохранения зарплаты. Такие группы выделило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, передает РБК. По оценкам ведомства, программа коснется примерно 15 тысяч беженцев и 60 тысяч людей, находящихся под угрозой увольнения. Ожидается, что предложение будет рассмотрено 27 мая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На сегодняшний день положительный ответ на разработку данного предложения дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС. Против выступил Минфин. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область готова разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Предприятия, находящиеся в Свердловской области, пообещали предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. В Ямало-Ненецком автономном округе беженцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей. Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтруд предложил расширить перечень граждан, при найме которого российские работодателя смогу получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в текущем году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного Минтрудом. По задумке, в программу субсидирования найма будут включены три новые категории работников: беженцы из Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, прибывшие в РФ в экстренном порядке; безработные граждане, трудовой договор с которыми был прекращен в 2022 году в связи с ликвидацией организации/ИП или сокращением численности штата; работники, для которых ввели режим неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ или отпуск без сохранения зарплаты. Такие группы выделило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, передает РБК. По оценкам ведомства, программа коснется примерно 15 тысяч беженцев и 60 тысяч людей, находящихся под угрозой увольнения. Ожидается, что предложение будет рассмотрено 27 мая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На сегодняшний день положительный ответ на разработку данного предложения дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС. Против выступил Минфин. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область готова разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Предприятия, находящиеся в Свердловской области, пообещали предоставить более 800 рабочих мест для беженцев с Украины. Для граждан, которые прибыли с Украины в Свердловскую область, рабочие места готовы предоставить порядка 50 организаций. В Ямало-Ненецком автономном округе беженцам с Донбасса готовы платить 200 тысяч рублей. Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В свою очередь, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.