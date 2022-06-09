В РФ изъяли более тонны паленого алкоголя

09 июня 2022 в 09:46 Размер текста - 17 +

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 13 тысяч проб алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более тонны паленого алкоголя изъято в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «По результатам мероприятий специалистами Роспотребнадзора было изъято из оборота 239 партий по контролю объемом более 1,2 тонны алкогольной продукции», — рассказала федеральная служба. Также они уточнили, сколько всего исследовано алкоголя. «По микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ всего за указанный период было исследовано более 13 тысяч проб», — подытожил в сообщении Роспотребнадзор. Алкогольной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию загрязнителей химической природы в ходе проверки не было обнаружено. Выяснено несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 1,48% проб, а 1,35% — не соответствовали заявленным физико-химическим характеристикам. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с URA.RU ранее призывал уничтожать заводы, которые были замечены в изготовлении и распространении контрафактного алкоголя. По его данным, из 10 производств суррогат изготавливают четыре или пять. Также парламентарий призвал ввести более строго наказание для производителей кустарного спиртного, если его употребление повлекло смерть. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Более тонны паленого алкоголя изъято в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «По результатам мероприятий специалистами Роспотребнадзора было изъято из оборота 239 партий по контролю объемом более 1,2 тонны алкогольной продукции», — рассказала федеральная служба. Также они уточнили, сколько всего исследовано алкоголя. «По микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ всего за указанный период было исследовано более 13 тысяч проб», — подытожил в сообщении Роспотребнадзор. Алкогольной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию загрязнителей химической природы в ходе проверки не было обнаружено. Выяснено несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 1,48% проб, а 1,35% — не соответствовали заявленным физико-химическим характеристикам. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с URA.RU ранее призывал уничтожать заводы, которые были замечены в изготовлении и распространении контрафактного алкоголя. По его данным, из 10 производств суррогат изготавливают четыре или пять. Также парламентарий призвал ввести более строго наказание для производителей кустарного спиртного, если его употребление повлекло смерть.