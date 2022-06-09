Наблюдатели из стран НАТО приедут на референдум в Запорожье

Представители ФРГ и США и других стран НАТО заинтересованы в наблюдении за референдумом в Запорожье по вступлению в состав России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мне поступили предложения от людей из Британии, Германии, Испании, Италии, Канады, США, Франции, Швейцарии и ряда африканских стран, включая Египет, Нигерию, Сирию, ЮАР, само собой, с вопросами. [Говорят]: „Хотим приехать, понаблюдать и посмотреть, как у вас происходит процесс восстановления исторической справедливости и волеизъявлении людей“», — рассказал Рогов ТАСС.
Также он сообщил о сроках окончательно процедура планируемого вступления Запорожской области в состав РФ. «Окончательно процедура планируемого вступления Запорожской области в состав РФ еще не определена, точные сроки возможного проведения референдума не назначены», — подытожил член главного совета.
Запорожская область надеется войти в состав РФ и стать субъектом Южного федерального округа. Возможно, референдум состоится уже этой осенью, но точных сроков проведения пока что нет, сказал Рогов.
Российские военные заняли часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В ее цели входит денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. О желании войти в состав РФ заявили и власти Херсонской области, которую также контролируют ВС РФ.
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Представители ФРГ и США и других стран НАТО заинтересованы в наблюдении за референдумом в Запорожье по вступлению в состав России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Мне поступили предложения от людей из Британии, Германии, Испании, Италии, Канады, США, Франции, Швейцарии и ряда африканских стран, включая Египет, Нигерию, Сирию, ЮАР, само собой, с вопросами. [Говорят]: „Хотим приехать, понаблюдать и посмотреть, как у вас происходит процесс восстановления исторической справедливости и волеизъявлении людей“», — рассказал Рогов ТАСС. Также он сообщил о сроках окончательно процедура планируемого вступления Запорожской области в состав РФ. «Окончательно процедура планируемого вступления Запорожской области в состав РФ еще не определена, точные сроки возможного проведения референдума не назначены», — подытожил член главного совета. Запорожская область надеется войти в состав РФ и стать субъектом Южного федерального округа. Возможно, референдум состоится уже этой осенью, но точных сроков проведения пока что нет, сказал Рогов. Российские военные заняли часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В ее цели входит денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. О желании войти в состав РФ заявили и власти Херсонской области, которую также контролируют ВС РФ.