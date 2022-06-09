Белгородский поселок обстреляли ВСУ

От обстрелов повредились заборы, крыши и окна жителей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области был обстрелян со стороны Украины 9 июня. Об этом у себя в telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории», — написал губернатор.

Также он рассказал о последствиях обстрела. «В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Главное, никто из мирных жителей не пострадал», подытожил Гладков.

С начала специальной операции РФ в Украине в Белгородской области произошло около трех десятков приграничных инцидентов. Кроме Белгородской области, от обстрелов ВСУ страдает Курская область.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одним из аргументов в пользу начала операции послужил многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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