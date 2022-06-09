Белгородский поселок обстреляли ВСУ

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, лесной пожар, забор, село запасное
От обстрелов повредились заборы, крыши и окна жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области был обстрелян со стороны Украины 9 июня. Об этом у себя в telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории», — написал губернатор.

Также он рассказал о последствиях обстрела. «В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Главное, никто из мирных жителей не пострадал», подытожил Гладков.

С начала специальной операции РФ в Украине в Белгородской области произошло около трех десятков приграничных инцидентов. Кроме Белгородской области, от обстрелов ВСУ страдает Курская область.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одним из аргументов в пользу начала операции послужил многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области был обстрелян со стороны Украины 9 июня. Об этом у себя в telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского горокруга. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории», — написал губернатор. Также он рассказал о последствиях обстрела. «В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Главное, никто из мирных жителей не пострадал», подытожил Гладков. С начала специальной операции РФ в Украине в Белгородской области произошло около трех десятков приграничных инцидентов. Кроме Белгородской области, от обстрелов ВСУ страдает Курская область. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одним из аргументов в пользу начала операции послужил многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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