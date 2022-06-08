Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) выпустила новую песню «Бумеранг» и анонсировала клип на композицию 9 июня. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Ну что, „Бумеранг“ полетел! Ставим на репит на всю ночь», — написала певица. В композиции Клава Кока повествует о своих тяжелых отношениях с молодым человеком, с которыми она больше не готова мириться. Также исполнительница сообщила, что выпустит новый клип сегодня, 9 июня, в 12.00 по Москве.
Ранее певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях первый отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Музыкальная композиция посвящена парням, которые «втирают дичь». Также исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп.
Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) выпустила новую песню «Бумеранг» и анонсировала клип на композицию 9 июня. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Ну что, „Бумеранг“ полетел! Ставим на репит на всю ночь», — написала певица. В композиции Клава Кока повествует о своих тяжелых отношениях с молодым человеком, с которыми она больше не готова мириться. Также исполнительница сообщила, что выпустит новый клип сегодня, 9 июня, в 12.00 по Москве. Ранее певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях первый отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Музыкальная композиция посвящена парням, которые «втирают дичь». Также исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп.