Пьяный пермяк одним ударом выбил глаз собутыльнику

Несмотря на оказанную помощь медиками, глаз мужчины спасти не удалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нетрезвый житель Соликамска (Пермский край) выбил одним ударом глаз местному жителю во время вечеринки. За это суд приговорил дебошира к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В результате нанесенного удара он лишился левого глаза», — говорится на сайте главка. Несмотря на госпитализацию и помощь врачей, орган потерпевшего спасти не удалось.

Все началось, когда пострадавший пермяк пришел в гости к своей подруге в местное общежитие. Там уже находилась компания молодых людей, которые выпивали. Один из гостей вел себя вызывающе, кричал, ругался и оскорблял хозяйку комнаты. После нескольких замечаний со стороны последнего пришедшего гостя, агрессивный мужчина ударил кулаком пермяка по лицу, в результате чего нанес тяжкий вред здоровью.

URA.RU также рассказывало как пьяный житель одной из пермской деревни заживо сжег женщину, чтобы скрыть убийство. Обвиняемый во время распития алкоголя убил своего собутыльника, а позже, чтобы уничтожить улики, сжег весь дома, где проживал убитый. В доме находилась спящая жена погибшего.