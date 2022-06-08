Вес гуманитарного груза составил 50 тонн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска в Донбасс 9 июня отправилась автоколонна с гуманитарным грузом. Как передает корреспондент URA.RU, к жителям ДНР поехало несколько большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости.

«Перед отправкой в Донбасс машины построились в колонну на Театральной площади Челябинска. Общий вес гуманитарного груза составил 50 тонн», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

Вместе с гуманитарной помощью челябинские дети отправили российским военным так называемые обереги, сделанные своими руками. Это рисунки, игрушки и поделки, которые желают участникам спецоперации РФ вернуться домой с победой.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, в целях демилитаризации и денацификации соседней страны.

Детские обереги передадут российским военным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отправкой груза руководил глава регионального исполкома ЕР Денис Моисеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU