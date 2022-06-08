08 июня 2022

Из Челябинска в Донбасс отправилась автоколонна со спецгрузом. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь. Челябинск
Вес гуманитарного груза составил 50 тонн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска в Донбасс 9 июня отправилась автоколонна с гуманитарным грузом. Как передает корреспондент URA.RU, к жителям ДНР поехало несколько большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости.

«Перед отправкой в Донбасс машины построились в колонну на Театральной площади Челябинска. Общий вес гуманитарного груза составил 50 тонн», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

Вместе с гуманитарной помощью челябинские дети отправили российским военным так называемые обереги, сделанные своими руками. Это рисунки, игрушки и поделки, которые желают участникам спецоперации РФ вернуться домой с победой.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, в целях демилитаризации и денацификации соседней страны.

Гуманитарная помощь. Челябинск
Детские обереги передадут российским военным
Фото:
Гуманитарная помощь. Челябинск
Отправкой груза руководил глава регионального исполкома ЕР Денис Моисеев
Фото:

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Из Челябинска в Донбасс 9 июня отправилась автоколонна с гуманитарным грузом. Как передает корреспондент URA.RU, к жителям ДНР поехало несколько большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости. «Перед отправкой в Донбасс машины построились в колонну на Театральной площади Челябинска. Общий вес гуманитарного груза составил 50 тонн», — сообщил URA.RU руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Моисеев. Вместе с гуманитарной помощью челябинские дети отправили российским военным так называемые обереги, сделанные своими руками. Это рисунки, игрушки и поделки, которые желают участникам спецоперации РФ вернуться домой с победой. Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, в целях демилитаризации и денацификации соседней страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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