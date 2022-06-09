Дегтярев вспомнил о конфликте с Жириновским. «Мотали нервы»

09 июня 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Жириновский был недоволен, как Дегтярев вел кампанию на выборах мэра Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между политиком Владимиром Жириновским и нынешним губернатором Михаилом Дегтяревым был спор несколько лет назад. Об этом рассказал в интервью ТАСС сам Дегтярев. «У нас, кстати, в 2013 году спор был. Владимир Вольфович постоянно выражал неудовольствие тем, как я веду кампанию на выборах мэра Москвы. Что выступаю не как он. Мотал нервы и себе, и мне», — рассказал деятель. Он также вспомнил ситуацию, после которой они закрыли этот вопрос раз и навсегда. «На очередном совещании опять стал накачивать: „Можешь вот так сделать?“ Говорю: „Владимир Вольфович, Жириновский — вы, я — Дегтярев“. Повисла пауза секунд на 15. Потом он сказал: „Согласен“. Все, вопрос мы закрыли раз и навсегда. Считаю, что харизма у Жириновского была бешеная, умение моментально взорвать аудиторию…», — подытожил Дегтярев. В интервью ТАСС губернатор также вспомнил о дебатах с Алексеем Навальным. «Мы торпедировали его, он торпедировал меня. Это было незабываемо! Удивительный персонаж!», — поделился Дегтярев. 20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Он сменил своего однопартийца Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела о причастности к убийству двух предпринимателей и связям с ОПГ. Дегтярев вступил в должность губернатора в сентябре 2021 года. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Между политиком Владимиром Жириновским и нынешним губернатором Михаилом Дегтяревым был спор несколько лет назад. Об этом рассказал в интервью ТАСС сам Дегтярев. «У нас, кстати, в 2013 году спор был. Владимир Вольфович постоянно выражал неудовольствие тем, как я веду кампанию на выборах мэра Москвы. Что выступаю не как он. Мотал нервы и себе, и мне», — рассказал деятель. Он также вспомнил ситуацию, после которой они закрыли этот вопрос раз и навсегда. «На очередном совещании опять стал накачивать: „Можешь вот так сделать?“ Говорю: „Владимир Вольфович, Жириновский — вы, я — Дегтярев“. Повисла пауза секунд на 15. Потом он сказал: „Согласен“. Все, вопрос мы закрыли раз и навсегда. Считаю, что харизма у Жириновского была бешеная, умение моментально взорвать аудиторию…», — подытожил Дегтярев. В интервью ТАСС губернатор также вспомнил о дебатах с Алексеем Навальным. «Мы торпедировали его, он торпедировал меня. Это было незабываемо! Удивительный персонаж!», — поделился Дегтярев. 20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Он сменил своего однопартийца Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела о причастности к убийству двух предпринимателей и связям с ОПГ. Дегтярев вступил в должность губернатора в сентябре 2021 года.