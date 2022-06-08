Курганские полицейские на катере будут ловить нарушителей

09 июня 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции будут патрулировать водоемы Курганской области на катере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские сотрудники полиции с 9 июня приступили к патрулированию водоемов на катере. Они будут проверять не только отдыхающих на пляжах, но и выявлять нарушения в сфере незаконного вылова рыбы, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «С сегодняшнего дня организована работа полицейского патруля на катере. В зону внимания межведомственного патруля входят реки и озера Макушинского, Шадринского, Шатровского, Юргамышского и Кетовского районов, а также акватория реки Тобол на территории областного центра», — указано на сайте ведомства. Помимо сотрудников полиции, в патрулировании примут участие представители Росрыболовства и ГУ МЧС России по Курганской области. Сотрудники полиции будут ориентированы на пресечение нарушений общественного порядка на пляжах, а также нарушений, связанных с добычей водных биоресурсов, правилами использования маломерных судов, разведением костров на берегу. Управлять катером будут сотрудникам полиции, прошедшие специальное обучение по управлению маломерными судами. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области этим летом планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер. В прошлом году в области готовили 35 пляжей, при этом ГУ МЧС рекомендовало властям увеличить количество мест купания для безопасности людей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганские сотрудники полиции с 9 июня приступили к патрулированию водоемов на катере. Они будут проверять не только отдыхающих на пляжах, но и выявлять нарушения в сфере незаконного вылова рыбы, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «С сегодняшнего дня организована работа полицейского патруля на катере. В зону внимания межведомственного патруля входят реки и озера Макушинского, Шадринского, Шатровского, Юргамышского и Кетовского районов, а также акватория реки Тобол на территории областного центра», — указано на сайте ведомства. Помимо сотрудников полиции, в патрулировании примут участие представители Росрыболовства и ГУ МЧС России по Курганской области. Сотрудники полиции будут ориентированы на пресечение нарушений общественного порядка на пляжах, а также нарушений, связанных с добычей водных биоресурсов, правилами использования маломерных судов, разведением костров на берегу. Управлять катером будут сотрудникам полиции, прошедшие специальное обучение по управлению маломерными судами. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области этим летом планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер. В прошлом году в области готовили 35 пляжей, при этом ГУ МЧС рекомендовало властям увеличить количество мест купания для безопасности людей.