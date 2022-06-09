«Почта России» стала IT-компанией

09 июня 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

«Почта России» официально получила статус IT-компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Почта России» получила статус IT-компании, в связи с эти сотрудникам будет предоставлен ряд льгот. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Признание „Почты России“ IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот, предназначенных для IT-компаний», — передает РБК заявление пресс-службы «Почты России». По данным РБК, статус IT-компании позволит «Почте России» претендовать на нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты и на льготную ипотеку. По данным компании, за 2021 год IT-сервисы принесли ей 52,8 млрд рублей, что составляет почти четверть всех доходов «Почты России». Ранее в Минцифры РФ сообщили о разработке новых мер поддержки IT-специалистов. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что большая часть IT-специалистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, пишет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

«Почта России» получила статус IT-компании, в связи с эти сотрудникам будет предоставлен ряд льгот. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Признание „Почты России“ IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот, предназначенных для IT-компаний», — передает РБК заявление пресс-службы «Почты России». По данным РБК, статус IT-компании позволит «Почте России» претендовать на нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты и на льготную ипотеку. По данным компании, за 2021 год IT-сервисы принесли ей 52,8 млрд рублей, что составляет почти четверть всех доходов «Почты России». Ранее в Минцифры РФ сообщили о разработке новых мер поддержки IT-специалистов. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что большая часть IT-специалистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, пишет RT.