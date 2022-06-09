«Почта России» стала IT-компанией

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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
«Почта России» официально получила статус IT-компании Фото:

«Почта России» получила статус IT-компании, в связи с эти сотрудникам будет предоставлен ряд льгот. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Признание „Почты России“ IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот, предназначенных для IT-компаний», — передает РБК заявление пресс-службы «Почты России».

По данным РБК, статус IT-компании позволит «Почте России» претендовать на нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты и на льготную ипотеку. По данным компании, за 2021 год IT-сервисы принесли ей 52,8 млрд рублей, что составляет почти четверть всех доходов «Почты России».

Ранее в Минцифры РФ сообщили о разработке новых мер поддержки IT-специалистов. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что большая часть IT-специалистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, пишет RT.

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«Почта России» получила статус IT-компании, в связи с эти сотрудникам будет предоставлен ряд льгот. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Признание „Почты России“ IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот, предназначенных для IT-компаний», — передает РБК заявление пресс-службы «Почты России». По данным РБК, статус IT-компании позволит «Почте России» претендовать на нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты и на льготную ипотеку. По данным компании, за 2021 год IT-сервисы принесли ей 52,8 млрд рублей, что составляет почти четверть всех доходов «Почты России». Ранее в Минцифры РФ сообщили о разработке новых мер поддержки IT-специалистов. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что большая часть IT-специалистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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