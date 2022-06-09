Свердловский город стоит на грани срыва выборов

Действующие депутаты собираются сорвать думу, на которой будут назначаться выборы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Алапаевской гордумы (Свердловская область) собираются сорвать очередное заседание думы, на котором будут назначаться выборы муниципальных депутатов. Об этом URA.RU рассказал действующий парламентарий Алапаевской гордумы Тимофей Могила.

«Часть депутатов на думу не придет, соответственно кворум не наберется. Голосование за то, чтобы выборы прошли не состоится. Происходит это из-за того, что глава города Сайгид Билалов заказал на пятерых депутатов антирекламу. Мы считаем, что смысла дальше избираться и работать с таким главой нет», — заявил Могила.

Срывать голосование собрались пять депутатов: Тимофей Могила, Сергей Подкорытов, Андрей Дедюхин, Юрий Корнилов и Константин Середкин. «У нас в думе 17 депутатов. Без нас не наберется регламентный кворум», — уточнил Тимофей Могила.

Председатель Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ольга Торопова в разговоре с URA.RU пояснила, что в случае срыва заседания, выборы будут назначены ТИКом. «Выборы состоятся», — резюмировала Ольга.

Ранее эти же депутаты, кроме Юрия Корнилова, написали требование мэру о его добровольном сложении полномочий. В минусы главы депутаты записали, что он не решил вопрос снабжения питьевой водой жителей поселка Нейво-Шайтанский. На эту проблему из областного бюджета было выделено 8 миллионов рублей. Также в 2021 году из бюджета региона было выделено 2 миллиона рублей на реконструкцию здания, в котором располагается редакция газеты «Алапаевская искра», из них освоено 200 тысяч рублей.

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU

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