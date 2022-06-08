Второго экс-сотрудника челябинского МКУ допросили по взяткам

Жители Челябинска регулярно жалуются на незаконные ларьки Фото: Илья Московец © URA.RU

Еще один бывший заместитель директора МКУ «Городская среда» Вадим Левченко доставлен на допрос в следственный отдел по Курчатовском району в рамках дела о взятках за непринятие решения о демонтаже незаконных киосков. Всего оперативные мероприятия в рамках уголовного дела прошли по семи адресам у пятерых человек, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Левченко на допросе, но вопросов к нему серьезных нет, как раз он — может быть не причастен. Любимов же днем 9 июня ждал чуть ли не под дверями следственного отдела, когда будет принято решение по посреднику Маркову — отпускать его или нет, чтобы как-то передать ему важные данные. Другое дело, что основной интересант незаконного бизнеса, под которого девять месяцев собирали материал для возбуждения дела, пока не задержан и может скрыться», — рассказал источник.

Вадим Левченко, по данным пресс-службы мэрии Челябинска, уволен в конце 2021 года. Сергей Любимов — в ноябре 2021 года. Решения, по данным URA.RU, были приняты после того, как сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области начали оперативную работу по коррупции в ведомстве.

Ранее стало известно, что за посредничество в передаче взяток должностным лицам МКУ задержали коммерсанта Антона Маркова. Адвоката Дмитрия Медведева ему нанял бывший замдиректора ведомства Сергей Любимов. Сам Любимов пока не задержан.

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