В курганском ключевом департаменте не хватает начальников отделов

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области не хватает руководителей отделов. В ведомстве требуются начальники управлений и отделов. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.
«Ситуация с кадрами в одном из ключевых департаментов оставляет желать лучшего. Вакантны должности начальников управлений жилищно-коммунального хозяйства, государственной экспертизы и автомобильных дорог. Пустуют места руководителей нескольких отделов», — обратили внимание инсайдеры.
На сайте департамента строительства указано, что вакантна должность начальника отдела правовой работы и мобилизационной подготовки. Нужны руководители в отделы долевого строительства и жилищного строительства.
В департамент информационной и внутренней политики отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с кадрами. На момент публикации ответ не поступил.
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В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области не хватает руководителей отделов. В ведомстве требуются начальники управлений и отделов. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «Ситуация с кадрами в одном из ключевых департаментов оставляет желать лучшего. Вакантны должности начальников управлений жилищно-коммунального хозяйства, государственной экспертизы и автомобильных дорог. Пустуют места руководителей нескольких отделов», — обратили внимание инсайдеры. На сайте департамента строительства указано, что вакантна должность начальника отдела правовой работы и мобилизационной подготовки. Нужны руководители в отделы долевого строительства и жилищного строительства. В департамент информационной и внутренней политики отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с кадрами. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что из департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился начальник управления автомобильных дорог Андрей Нохрин. На этой должности он проработал менее года.