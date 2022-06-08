В курганском ключевом департаменте не хватает начальников отделов

В департамент строительства нужны начальники управлений и отделов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области не хватает руководителей отделов. В ведомстве требуются начальники управлений и отделов. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

«Ситуация с кадрами в одном из ключевых департаментов оставляет желать лучшего. Вакантны должности начальников управлений жилищно-коммунального хозяйства, государственной экспертизы и автомобильных дорог. Пустуют места руководителей нескольких отделов», — обратили внимание инсайдеры.

На сайте департамента строительства указано, что вакантна должность начальника отдела правовой работы и мобилизационной подготовки. Нужны руководители в отделы долевого строительства и жилищного строительства.

В департамент информационной и внутренней политики отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с кадрами. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что из департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился начальник управления автомобильных дорог Андрей Нохрин. На этой должности он проработал менее года.