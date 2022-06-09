В ДНР объявили о начале боев за Славянск

09 июня 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Силы ДНР и России пытаются установить контроль над Славянском (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На территории Украины начались бои за Славянск. Об этом сообщает штаб терробороны ДНР. «Идут бои за Славянск», — говорится в telegram-канале штаба терробороны ДНР. Также там заявили, что силы ДНР и России уже установили контроль на Татьяновкой и Святогорском. Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 9 июня депутат Госдумы Адам Делимханов понадеялся, что она закончится к концу года. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

На территории Украины начались бои за Славянск. Об этом сообщает штаб терробороны ДНР. «Идут бои за Славянск», — говорится в telegram-канале штаба терробороны ДНР. Также там заявили, что силы ДНР и России уже установили контроль на Татьяновкой и Святогорском. Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 9 июня депутат Госдумы Адам Делимханов понадеялся, что она закончится к концу года.