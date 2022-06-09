В ДНР объявили о начале боев за Славянск

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, война, патруль, армия россии, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Силы ДНР и России пытаются установить контроль над Славянском (архивное фото) Фото:

На территории Украины начались бои за Славянск. Об этом сообщает штаб терробороны ДНР.

«Идут бои за Славянск», — говорится в telegram-канале штаба терробороны ДНР. Также там заявили, что силы ДНР и России уже установили контроль на Татьяновкой и Святогорском.

Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 9 июня депутат Госдумы Адам Делимханов понадеялся, что она закончится к концу года.

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На территории Украины начались бои за Славянск. Об этом сообщает штаб терробороны ДНР. «Идут бои за Славянск», — говорится в telegram-канале штаба терробороны ДНР. Также там заявили, что силы ДНР и России уже установили контроль на Татьяновкой и Святогорском. Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 9 июня депутат Госдумы Адам Делимханов понадеялся, что она закончится к концу года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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