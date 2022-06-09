Соратник Кадырова надеется, что спецоперация кончится в этом году

09 июня 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Предпосылки к окончанию спецоперации уже есть, считает Адам Делимханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная операция на Украине должна закончится к концу года. Такое мнение высказал соратник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов. «Надеемся [что закончится к концу года — прим. URA.RU]. Я думаю, что больше продолжаться не будет. Я уверен, что конец будет, и все предпосылки к этому уже есть», — сказал Делимханов в интервью РИА «Новости». Делимханов принимал активное участие в спецоперации. 26 апреля президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Специальная операция на Украине должна закончится к концу года. Такое мнение высказал соратник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов. «Надеемся [что закончится к концу года — прим. URA.RU]. Я думаю, что больше продолжаться не будет. Я уверен, что конец будет, и все предпосылки к этому уже есть», — сказал Делимханов в интервью РИА «Новости». Делимханов принимал активное участие в спецоперации. 26 апреля президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций.