В Тюмени строитель упал с 4 этажа и погиб

После смерти строителя возбуждено уголовное дело Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Тюмени погиб 60-летний рабочий, упавший с четвертого этажа строящегося дома. Информация об этом была опубликована на официальном сайте регионального управления Следственного комитета по Тюменской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«7 июня при проведении каменных работ на территории строящегося жилого дома, расположенного по ул. 50 лет Октября, 60-летний каменщик упал с высоты 4 этажа, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия. По факту гибели возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК.

В управлении отметили, что дело завели по статье 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. На данный момент проведены все необходимые экспертизы, а также собраны документы, регламентирующие технику безопасности на стройке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени в ходе проведения строительных работ погиб мужчина. Во время ремонта кровли общественной бани он сорвался с крыши.