Владиславу Кузнецову прочат высокий пост в правительстве ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов будет назначен первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическим кругам Курганской области.

«Говорят, что Кузнецова назначают в правительство ЛНР. Речь идет о должности одного из заместителей председателя правительства», — рассказал инсайдер. Другой источник уточнил, что, по его данным, сейчас Кузнецов может находиться в Москве.

Информация о возможном назначении Кузнецова опубликована в telegram-канале «Mash на Донбассе». По данным издания, речь может идти о должности первого зампредседателя правительства ЛНР.

Оперативно дозвониться до правительства ЛНР URA.RU не удалось. Телефон Кузнецова оказался недоступен. На сайте правительства ЛНР информации о назначении Кузнецова нет. Первым заместителем председателя правительства там указан Юрий Говтвин.

Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ранее URA.RU сообщало, что Кузнецов готовился переезжать в Оренбург, где ему прочили должность и. о. губернатора Оренбургской области. Позже появилась информация, что экс-чиновника не согласовали на этот пост.

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